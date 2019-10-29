Afili Aşk 20. bölüm fragmanları yayınlandı! Afili Aşk'ın yeni bölümünde aşk itirafı!
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Afili Aşk'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanına Kerem'in Ayşe'ye aşık olduğunu itiraf etmesi ve ikili arasında ki sürpriz yakınlaşma dikkat çekti. Ayşe ve Kerem arasında başlayan yakınlaşmanın nereye varacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in paylaştığı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Afili Aşk, 30 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Afili Aşk'ın bu haftaki yeni bölümünde ilginç ve heyecan dolu anlar sahneye gelecek. Aşk oyunu ile başlayan evlilik bu hafta gerçeğe dönüşecek. İşte, Afili Aşk'ın 20. bölüm fragmanı.
AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Kerem, Ayşe'ye aşık olduğunu itiraf ediyor ve ikili arasında sürpriz bir yakınlaşma başlıyor!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe arasındaki itiraf krizi son buluyor! Ayşe'nin rol gereği birisiyle öpüşme sahnesi çekeceğini öğrenen Kerem deliye dönüyor. Onu kıskandığını ve aşık olduğunu artık saklamayan Kerem, tüm cesaretini toplayıp aşkını itiraf ediyor. Ayşe'nin çekimleri sırasında ona sürpriz yapan Kerem, çocukken Ayşe'yi öpen ve kağıt kuğuyu yapanın kendisi olduğunu söylüyor. Duydukları karşısında şaşkınlık içinde kalan Ayşe ise Kerem'in öpücük hamlesini karşılıksız bırakmıyor!
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