Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?
Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Afili Aşk 11. Bölümünde yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte, Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.
Afili Aşk yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.
Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem’i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.
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