Adı: Zehra 6. bölüm fragmanında Serkan cezaevine gönderiliyor
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zehra’nın hayatını kurtarmak için Salih’i vuran Serkan, Zehra’yla birlikte karakola götürülür ve tutuklu olarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilir. İşte, Adı: Zehra yeni bölüm fragmanı.
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Adı: Zehra yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde oğlunun cezaevine girmesini hazmedemeyen Şule, Serkan’ın dışarı çıkması için elinden geleni yapacaktır. İşte, Adı: Zehra yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zehra’nın hayatını kurtarmak için Salih’i vuran Serkan, Zehra’yla birlikte karakola götürülür ve tutuklu olarak yargılanmak üzere cezaevine gönderilir. Oğlunun cezaevine girmesini hazmedemeyen Şule, Serkan’ın dışarı çıkması için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca Şule, bu olay sayesinde Zehra’yla ilgili kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenmenin şokundadır. Ne yapacağını bilmez bir şekilde yine Bayram’dan yardım ister. Serkan’sa cezaevinde vicdani bir hesaplaşmaya girer. Geçmişin izleri peşini bırakmamaktadır. Öte yandan Zehra, annesini hapisten çıkarmanın yollarını ararken bir yandan da Hande’yle ilgili şok edici bir gerçeği öğrenir...
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