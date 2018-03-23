Adı: Zehra 5. bölüm fragmanında Şule deliye dönüyor
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bayram’ın söyledikleri sonrası deliye dönen Şule, Zehra’nın peşinde kimlerin olduğunu öğrenmek için harekete geçer. İşte, Adı: Zehra 5. bölüm fragmanı.
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şule, Bayram’la yüzleşecektir! Zehra ise artık Hande’ye bu evde kötü bir şey olduğuna emindir. İşte, Adı: Zehra 5. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bayram’ın söyledikleri sonrası deliye dönen Şule, Zehra’nın peşinde kimlerin olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Şule, Bayram’la yüzleşecektir! Zehra ise artık Hande’ye bu evde kötü bir şey olduğuna emindir. Ona ne olduğunu ve Hande’nin nereye gittiğini öğrenmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hande gibi davranmaya devam eden Zehra, elindeki ipuçlarından yola çıkacaktır. Öte yandan Salih, Zehra’nın nerede olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır. Yolu önce Genco’yla ardından da Kadir’le de kesiştiğinde olaylar geri dönülmez biçimde karışacaktır...
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