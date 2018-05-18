Adı: Zehra 13. bölüm fragmanında Zehra köşeye sıkışıyor
Adı: Zehra dizisi yayınlanan 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kadir Zehra’yı iyice köşeye sıkıştırmış, onunla evlenmeye zorlamaktadır. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Adı: Zehra dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zehra’nın da Genco’ya hissettikleri ne kadar derin olursa olsun tek amacı vardır. İşte, Adı: Zehra dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Kadir Zehra’yı iyice köşeye sıkıştırmış, onunla evlenmeye zorlamaktadır. Zehra’nınsa Genco’ya hissettikleri ne kadar derin olursa olsun tek amacı vardır. Hande’ye ne olduğunu bulmak.
Öte yandan Serkan Nadir’den kardeşinin intikamını almak için bir plan yapar. Serkan ve Nadir büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Ancak hiç beklenmedik bir şey ortaya çıkar. Hande’nin mezarı. Şule’nin bu gerçekle yüzleşmesi sarsıcı olurken, Nadir ölümün kıyısından kurtulmak için çok tehlikeli bir hamle yapar. Hande ile ilgili elinde çok önemli bir bilgi vardır ve bunu koz olarak kullanır...
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