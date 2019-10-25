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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Açelya Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? Açelya Topaloğlu'nun biyografisi

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Açelya Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? Açelya Topaloğlu'nun biyografisi

"Aşk Yakar" dizisi ile televizyon kariyerine giriş yapan oyuncu Açelya Topaloğlu, yer aldığı projelerde gösterdiği performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güldür Güldür Show'un yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu, programla beraber internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Açelya Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu'nun biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler.

Küçük yaşlardan üniversite eğitimine kadar dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, dizi dünyasına 2008 yılında giriş yaptı. Kaçak Gelinler dizisinde ün kazanan oyuncu, televizyon dizilerinin yanı sıra beyaz perdede rol aldı. Peki, Açelya Topaloğlu hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.

AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio 'da müzikal eğitimi alıp 2009 yılında MSM-Konservatuvar Tiyatro Bölümü 'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.

AÇELYA TOPALOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.

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