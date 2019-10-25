Açelya Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? Açelya Topaloğlu'nun biyografisi
"Aşk Yakar" dizisi ile televizyon kariyerine giriş yapan oyuncu Açelya Topaloğlu, yer aldığı projelerde gösterdiği performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güldür Güldür Show'un yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan oyuncu, programla beraber internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Açelya Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu'nun biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler.
Küçük yaşlardan üniversite eğitimine kadar dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, dizi dünyasına 2008 yılında giriş yaptı. Kaçak Gelinler dizisinde ün kazanan oyuncu, televizyon dizilerinin yanı sıra beyaz perdede rol aldı. Peki, Açelya Topaloğlu hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.
Açelya Topaloğlu 19 Kasım 1986'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubunda yer almıştır. Annesinin büyük desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio 'da müzikal eğitimi alıp 2009 yılında MSM-Konservatuvar Tiyatro Bölümü 'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.
AÇELYA TOPALOĞLU HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
Aşk Yakar, Arka Sokaklar, Gece Sularında İstanbul, Eve Düşen Yıldırım, Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem, Darısı Başımıza isimli dizilerde rol alan oyuncu sinama filmlerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu, Beni Seviyorum, Arkadaşlar Arasında, Öldür Beni Sevgilim isimli sinema projelerine adını yazdırdı.
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