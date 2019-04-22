Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Açelya Akkoyun, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer alan Açelya Akkoyun, dönem dizileriyle tanınıyor. İşte Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler
Türk tiyatro ve dizi film oyuncusu Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Fenerbahçe Lisesini ardından MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvar yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları’na girdi ve altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldı.
Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi çeşitli oyunların kadrosunda yer aldı. İlk evliliğini 1998 yılında oyuncu Civan Canova, ikinci evliliğini ise Enis Cergel ile 2006'da yaptı. Bu evlilikten Alya Deniz adında bir çocukları dünyaya geldi. Açelya Akkoyun’un hafızalara kazındığı dizi ise Mahallenin Muhtarları dizisi oldu. Bu dizide Ebru karakterine hayat verdi.
2002 yılında ATV'de yayınlanan ve o dönem geniş izleyici kitlesine ulaşan Ekmek Teknesi dizisinde Suzan karakterini canlandırarak ülke çapında tanındı. 2013 yılında ise senaryosunu Birol Güven’in yazdığı Doksanlar dizisinde; Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Esra Dermancıoğlu ile birlikte rol aldı. Yine 2013 yılında Evlilik Okulu adlı dizide başrol oynadı.
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