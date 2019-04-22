Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAçelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler
GeriTelevizyon Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
22.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Açelya Akkoyun, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer alan Açelya Akkoyun, dönem dizileriyle tanınıyor. İşte Açelya Akkoyun’un hayatına ilişkin bilgiler

Türk tiyatro ve dizi film oyuncusu Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Fenerbahçe Lisesini ardından MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvar yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları’na girdi ve altı yıl çeşitli oyunlarda rol aldı.

Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi çeşitli oyunların kadrosunda yer aldı. İlk evliliğini 1998 yılında oyuncu Civan Canova, ikinci evliliğini ise Enis Cergel ile 2006'da yaptı. Bu evlilikten Alya Deniz adında bir çocukları dünyaya geldi. Açelya Akkoyun’un hafızalara kazındığı dizi ise Mahallenin Muhtarları dizisi oldu. Bu dizide Ebru karakterine hayat verdi.

2002 yılında ATV'de yayınlanan ve o dönem geniş izleyici kitlesine ulaşan Ekmek Teknesi dizisinde Suzan karakterini canlandırarak ülke çapında tanındı. 2013 yılında ise senaryosunu Birol Güven’in yazdığı Doksanlar dizisinde; Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Esra Dermancıoğlu ile birlikte rol aldı. Yine 2013 yılında Evlilik Okulu adlı dizide başrol oynadı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kelebek Haberleri

Sıradaki Haber

'İnanılır gibi değil hissettiklerim...'

Yılın davasında karar çıktı! İşte ilk açıklamalar...

Sinem'in ev hali!

Deren'e uyarı geldi!