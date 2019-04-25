“Abbas Güçlü İle Büyük Oyun” büyük finali ile ekrana geldi
Kanal D’nin moderatörlüğünü Abbas Güçlü’ nün yaptığı “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun” dün akşam büyük finali ile ekrana geldi. Yedi hafta boyunca kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı programda Türkiye'nin en iyi oyun geliştiricileri seçildi. Büyük ödülün 250 bin TL olduğuprogramın jüri üyeliğini, Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, MEF Üniversitesi Rektör Yard. Prof.Dr. Erhan Erkurt, Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörü Hakan İnanır ve Reconcact kurucusu Simay Dinç yaptı.
Şampiyonluk için yarıştılar…
Yedi yarı finalistin büyük ödül için tekrar jüri karşısına çıktığı büyük finalde, Ahmet Keleş “Drunk Bird” Uğur Tosun, Harun Uysal, Hakan Uygun “Swordwars”, Doğan Tosun “Watch and Walk”, Metehan Şahin “Black”, Mustafa Şenel “Never Drop”, Umur Can Gürelli, Hakan Özer, Kerem Akyüz, “Kağıt Makineler”, Gökhan Kınay, Yusuf Işık, Lütfi Demir “Battle Medal” ve halk oylaması ile finale kalan Umur Burak Tutar’ın “Ertuğrul Gazi” oyunu yarıştı.
Yarışmayı “Kağıt Makineler” kazandı…
Umur Can Gürelli, Hakan Özer ve Kerem Akyüz’ün ödünç bir telefonla yazdığı oyun “Kağıt Makineler” yarışmanın birincisi oldu. Fiziği eğlence ile birleştiren ekip eğitim oyunlarını eğlenceli hale getirerek kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Netmarble ve Startershub ‘ın 250 bin TL’lik yatırım ortaklığına hak kazanan Kağıt Makineler, aynı zamanda Unity Europe Kopenhag'ta dünyanın en iyi oyun geliştiricileri ile bir araya gelecek ve JustEnglish’in Amerika’daki şubesinde dil eğitimi alabilecek.
İkinciliği Gökhan Kınay, Yusuf Işık, Lütfi Demir ‘in yazdığı “Battle Medal” kazanırken üçüncülüğü ise Uğur Tosun, Harun Uysal ve Hakan Uygun yazdığı “ Swordwars” oyunu elde etti.
İkinci ve üçüncüler ise Netmarble tarafından yayıncı desteği, Just English’in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitiminin kazananı oldu.
Jüri üyeleri arasında yer alan MEF Üniversitesi Rektör Yard. Prof.Dr. Erhan Erkurt’un ise yarışmacılara çok başka bir sürprizi oldu. Birinci, ikinci ve üçüncüye MEF Üniversitesi Bilişim Yüksek Lisans bursu ile finale kalan tüm yarışmacılara Yetken’de girişimcilik eğitimi desteği
vereceğini açıkladı. Ayrıca finale kalan tüm yarışmacılar İTÜ ARI Teknokent, Hacettepe ve ODTÜ Teknokent’te ücretsiz ofis imkanı sağlandı.
Jüri Özel Ödülü..
Mustafa Şenel’in “Never Drop” oyunu ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Jüri üyelerinden Reconcact kurucusuSimay Dinç Recontact’ın Londra’daki galasına Mustafa Şenel’i davet etti.
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