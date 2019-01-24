A2 TV frekans bilgileri neler? A2 TV 24 Ocak yayın akışı
Türkiye'de yayın yapan ulusal kanallardan biri olan A2 TV, içeriğindeki eski diziler ve zaman zaman yayınladığı spor karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem popüler olan dizilerin tekrar bölümlerini izleyiciyle buluşturan kanalda, Ziraat Türkiye Kupası maçları da canlı yayınlanıyor. Peki, A2 TV frekans bilgileri neler?
Yayın akışında dizi, eğlence ve spor içeriklerinin yer aldığı tematik bir kanal olan A2 TV'nin güncel yayın akşında neler olduğunun yanı sıra, frekans ayarının nasıl yapıldığı da televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, A2 TV frekans bilgileri ve 24 Ocak yayın akışı...
FREKANS BİLGİLERİ VE KANAL SIRALAMASI
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
DSmart: 277. Kanal
Digiturk: 35. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
24 OCAK YAYIN AKIŞI
06:30 Doksanlar
08:30 Yahşi Cazibe
10:10 Selena
13:00 Kızlar ve Anneleri
14:35 Kertenkele
16:20 Kırgın Çiçekler
18:20 Selena
20:30 Fenerbahçe-Ümraniyespor
22:35 Komplo Teorisi-Yabancı Sinema
02:55 The Getaway Car-Yarışma
03:45 Aşk ve Ceza
05:00 Kızlar ve Anneleri
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