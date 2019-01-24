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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

A2 TV frekans bilgileri neler? A2 TV 24 Ocak yayın akışı

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A2 TV frekans bilgileri neler? A2 TV 24 Ocak yayın akışı

Türkiye'de yayın yapan ulusal kanallardan biri olan A2 TV, içeriğindeki eski diziler ve zaman zaman yayınladığı spor karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem popüler olan dizilerin tekrar bölümlerini izleyiciyle buluşturan kanalda, Ziraat Türkiye Kupası maçları da canlı yayınlanıyor. Peki, A2 TV frekans bilgileri neler?

Yayın akışında dizi, eğlence ve spor içeriklerinin yer aldığı tematik bir kanal olan A2 TV'nin güncel yayın akşında neler olduğunun yanı sıra, frekans ayarının nasıl yapıldığı da televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, A2 TV frekans bilgileri ve 24 Ocak yayın akışı...

FREKANS BİLGİLERİ VE KANAL SIRALAMASI

Uydu: Türksat

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

 

DSmart: 277. Kanal

Digiturk: 35. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

24 OCAK YAYIN AKIŞI

06:30 Doksanlar

08:30 Yahşi Cazibe

10:10 Selena

13:00 Kızlar ve Anneleri

14:35 Kertenkele

16:20 Kırgın Çiçekler

18:20 Selena

20:30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

22:35 Komplo Teorisi-Yabancı Sinema

02:55 The Getaway Car-Yarışma

03:45 Aşk ve Ceza

05:00 Kızlar ve Anneleri

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