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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
08.04.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

8. Gün dizisinin 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

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8. Gün dizisinin 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Sosyal medya ve internette dolaşan 'final yapacak' iddialarına rağmen, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 8. Gün dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yakında zaman önce yayın hayatına başlayan dizinin seyircileri geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümün ardından, 4. yeni bölüm fragmanlarının ne zaman yayınlanacağını sorguluyordu. Yeni bölüme dair bilgi veren fragmanda, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğreniyor. Ayrıca Ozan iyice köşeye sıkışır ve Bahar yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Öte yandan dizinin 4. bölüm 1. fragmanı daha önce yayınlanmıştı. Peki, 8. Gün dizisinin 4. bölüm fragmanlarında başka neler var? 8. Gün'ün yeni bölümünde neler yaşanacak?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın oturduğu 8. Gün dizisinin 4. bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümünün hemen ardından yayınlandı. Dizinin izleyicileri, yeni bölümde neler olacağına dair bilgi edinmek ve ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yeni bölüm fragmanında, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğreniyor ve yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılıyor. İşte, 8. Gün'ün 4. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair merak edilen bazı detaylar...

8. GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı 8. Gün dizisinin 9 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrenmiştir. Artık tek bir amacı vardır; annesini bulmak. Herkesin peşinde koştuğu program, şimdi Bahar'ın elindedir. Annesini program için hayatta tuttuklarını fark eden Bahar, Hayati'nin onu Aziz'e vermesini engelleyebilecek midir?

Şehnaz'ın tutulduğu yer ifşa olunca Aziz delirir. Ozan, bir yandan babasının arkasını toplarken bir yandan da Bahar'ın hayatta kalabilmesi için kendini tehlikeye atar; babasına yalan söyler. Aziz Ozan'ın yalanını yakalayınca Bahar'ın ipini çeker, o kız ölecektir! Ozan iyice köşeye sıkışır.

Bahar, yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Hayati ona engel olmaya çalışsa da Bahar kararlıdır; bundan böyle suça bulaşmayacak, annesini yasal yollardan bulacaktır. Baba kızın yolları ayrılır. Fakat işler Bahar'ın istediği gibi gitmez, düşman çok güçlüdür ve her yere sızmıştır. Bahar, hakkında ölüm emri verildiğinin farkında değildir. Ozan bunu engellemek için elinden geleni yapar. Hayati de kızından vazgeçmeyecektir, onu geri kazanmak için mücadele eder. Bahar, annesine ulaşmak için öncelikle bu işin arkasındakileri bulmaya karar verir. Bu, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

8. GÜN 3. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan 8. Gün dizisinin, 2 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen 3. bölümünde, Hayati, bir anda ortaya çıkan ve kafasına silah dayayan Ozan'ın, kızına tuzak kuran adamlardan biri olduğunu düşünür. Ozan bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Hem Hayati ve Bahar'ın güvenini kazanıp oradan kaçmalarına yardım etmeli, hem de Aziz'in adamlarının yanından kimliğini açık etmeden gitmelidir. Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesinin adını Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı umut eden Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Selçuk program karşılığında para ister, yurtdışına kaçacaktır. Ama bütün hesaplarına el koyulan Bahar'ın hiç parası yoktur.

Hayati mafyanın parasını kullanabileceklerini söyler. Bahar için yol ayrımı başlamıştır. Annesinin bıraktığı kanıtı geri almak uğruna ilk defa elini kirletecektir. Kemal de rahat durmaz; Hayati'yi bitirecek hamlesini yapar. Kemal'le Hayati arasındaki savaşa bundan böyle Bahar da dahil olacaktır. Ozan, Bahar konusunda Aziz'in ne kadar gözü kara olduğunu anlar. Aziz'in isteklerine karşılık Ozan'ın tek bir isteği vardır. Bahar'a zarar vermemesi! Selçuk'un sakladığı programa giden yol, Hayati'yle Bahar'ın işbirliğini pekiştirirken onları hiç ummadıkları durumlarla yüzleştirir.

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