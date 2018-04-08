8. Gün dizisinin 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Sosyal medya ve internette dolaşan 'final yapacak' iddialarına rağmen, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 8. Gün dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yakında zaman önce yayın hayatına başlayan dizinin seyircileri geçtiğimiz Pazartesi günü yayınlanan son bölümün ardından, 4. yeni bölüm fragmanlarının ne zaman yayınlanacağını sorguluyordu. Yeni bölüme dair bilgi veren fragmanda, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğreniyor. Ayrıca Ozan iyice köşeye sıkışır ve Bahar yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Öte yandan dizinin 4. bölüm 1. fragmanı daha önce yayınlanmıştı. Peki, 8. Gün dizisinin 4. bölüm fragmanlarında başka neler var? 8. Gün'ün yeni bölümünde neler yaşanacak?
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın oturduğu 8. Gün dizisinin 4. bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümünün hemen ardından yayınlandı. Dizinin izleyicileri, yeni bölümde neler olacağına dair bilgi edinmek ve ipuçları bulmak için fragmanı araştırıyor. Yeni bölüm fragmanında, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğreniyor ve yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılıyor. İşte, 8. Gün'ün 4. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair merak edilen bazı detaylar...
8. GÜN 4. BÖLÜM FRAGMANLARI
Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı 8. Gün dizisinin 9 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrenmiştir. Artık tek bir amacı vardır; annesini bulmak. Herkesin peşinde koştuğu program, şimdi Bahar'ın elindedir. Annesini program için hayatta tuttuklarını fark eden Bahar, Hayati'nin onu Aziz'e vermesini engelleyebilecek midir?
Şehnaz'ın tutulduğu yer ifşa olunca Aziz delirir. Ozan, bir yandan babasının arkasını toplarken bir yandan da Bahar'ın hayatta kalabilmesi için kendini tehlikeye atar; babasına yalan söyler. Aziz Ozan'ın yalanını yakalayınca Bahar'ın ipini çeker, o kız ölecektir! Ozan iyice köşeye sıkışır.
Bahar, yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Hayati ona engel olmaya çalışsa da Bahar kararlıdır; bundan böyle suça bulaşmayacak, annesini yasal yollardan bulacaktır. Baba kızın yolları ayrılır. Fakat işler Bahar'ın istediği gibi gitmez, düşman çok güçlüdür ve her yere sızmıştır. Bahar, hakkında ölüm emri verildiğinin farkında değildir. Ozan bunu engellemek için elinden geleni yapar. Hayati de kızından vazgeçmeyecektir, onu geri kazanmak için mücadele eder. Bahar, annesine ulaşmak için öncelikle bu işin arkasındakileri bulmaya karar verir. Bu, sandığı kadar kolay olmayacaktır.
8. GÜN 3. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
ATV ekranlarında yayınlanan 8. Gün dizisinin, 2 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen 3. bölümünde, Hayati, bir anda ortaya çıkan ve kafasına silah dayayan Ozan'ın, kızına tuzak kuran adamlardan biri olduğunu düşünür. Ozan bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Hem Hayati ve Bahar'ın güvenini kazanıp oradan kaçmalarına yardım etmeli, hem de Aziz'in adamlarının yanından kimliğini açık etmeden gitmelidir. Selçuk, Bahar'a ulaşır. Annesinin adını Selçuk'la işbirliği yaparak temize çıkarmayı umut eden Bahar büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Selçuk program karşılığında para ister, yurtdışına kaçacaktır. Ama bütün hesaplarına el koyulan Bahar'ın hiç parası yoktur.
Hayati mafyanın parasını kullanabileceklerini söyler. Bahar için yol ayrımı başlamıştır. Annesinin bıraktığı kanıtı geri almak uğruna ilk defa elini kirletecektir. Kemal de rahat durmaz; Hayati'yi bitirecek hamlesini yapar. Kemal'le Hayati arasındaki savaşa bundan böyle Bahar da dahil olacaktır. Ozan, Bahar konusunda Aziz'in ne kadar gözü kara olduğunu anlar. Aziz'in isteklerine karşılık Ozan'ın tek bir isteği vardır. Bahar'a zarar vermemesi! Selçuk'un sakladığı programa giden yol, Hayati'yle Bahar'ın işbirliğini pekiştirirken onları hiç ummadıkları durumlarla yüzleştirir.
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