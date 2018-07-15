75 yaşında gelen şöhret
Önceki akşam yayınlanan Acayip Tipler’in yeni bölümüne seyirciler arasından skeçte oynamaya seçilen 75 yaşındaki Fethiye Teyze damgasını vurdu.
Hayatında ilk kez sahneye çıkan Fethiye Teyze sempatik ve rahat tavırlarıyla başta İlker Ayrık olmak üzere herkesin gönlünü feth etti.
Herkes Güzel Olacak adlı skeçte yer alan ton ton teyzenin, kalın kaş takıntılı programın Rus sunucusu tarafından kaşlarının boyandı, kıyafetleri değişti. Renkli görüntüsü ve podyum yürüyüşü ile mankenlere taş çıkartan Fethiye Teyze stüdyodaki seyirci oyları ile Acayip Tip seçilip madalyasını İlker Ayrık’ın elinden aldı.
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