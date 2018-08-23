4N1K bu hafta neden yok? 4N1K İlk Aşk’ın yeni bölümü ne zaman?
Cuma akşamları ekranlara gelen 4N1K İlk Aşk dizinin merakla beklenen yeni bölümünün bu hafta neden yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 4N1K İlk Aşk'ın yeni bölümünün bu hafta neden ekranlara gelmeyeceğini sorgulayan diziseverler konu hakkında detayları öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, 4N1K bu hafta neden yok? 4N1K İlk Aşk'ın yeni bölümü ne zaman?
Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar gibi isimlerin yer aldığı eğlenceli dizi 4N1K İlk Aşk'ın yeni bölümü bu hafta izleyici ile buluşmayacak. Dizinin yeni bölümün yayınlanacağı saatlerde yayın akışına göre dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. İşte, merakla araştırılan "4N1K bu hafta neden yok?" sorusunun yanıtı...
4N1K İLK AŞK BU HAFTA NEDEN YOK?
Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un yer aldığı 4N1K İlk Aşk bu hafta 8. bölümüyle ekranlara gelecekti. Ancak Kurban Bayramı tatili nedeniyle, yayın hayatına devam eden pek çok dizi gibi 4N1K İlk Aşk'ın da bu hafta yeni bölümü ekranlarda olmayacak.
Diziseverlerin merak ettiği bir diğer nokta ise, 4N1K İlk Aşk'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı oldu. Konu hakkında bir açıklama yok ancak, dizinin yeni bölümünün gelecek hafta cuma günü yani 31 Ağustos tarihinde ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
4N1K İlk Aşk dizinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünde Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer. Yaprak’ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali’nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır. Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak’a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.
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