24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var?
ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var sorusu, kanalda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar hakkında bilgi almak isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başlandı. Peki, 24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, ATV canlı yayın akışı içerisinde yer alan dizi, program ve filmler hakkında bilgiler
ATV 24 Eylül canlı yayın akışı içerisinde yer alana pek çok program, kanalı izlemek isteyen seyircilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde yer alacak olan programlar hakkında bilgi almak isteyen bazı vatandaşlar, 24 Eylül ATV canlı yayın akışı aracılığıyla konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 24 Eylül ATV canlı yayın akışı
24 EYLÜL ATV CANLI YAYIN AKIŞI
Güven Bana
Saat: 00:25 - 02:35 (130 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Büyük bir para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem de rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz?
Yeter
Saat: 02:35 - 05:00 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çaresiz bir annenin, kendisi ve çocukları için yeni bir hayat kurma çabası...
Kırgın Çiçekler
Saat: 05:00 - 08:00 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Saat: 20:00 - 23:50 (230 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...
Kimse Bilmez
Saat: 23:50 - 02:20 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Karşılarına çıkan engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
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