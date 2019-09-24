24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var?
GeriTelevizyon 24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
24.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var?

ATV canlı yayın akışı içerisinde neler var sorusu, kanalda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar hakkında bilgi almak isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başlandı. Peki, 24 Eylül ATV canlı yayın akışı içerisinde neler yer alıyor? İşte, ATV canlı yayın akışı içerisinde yer alan dizi, program ve filmler hakkında bilgiler

ATV 24 Eylül canlı yayın akışı içerisinde yer alana pek çok program, kanalı izlemek isteyen seyircilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde yer alacak olan programlar hakkında bilgi almak isteyen bazı vatandaşlar, 24 Eylül ATV canlı yayın akışı aracılığıyla konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 24 Eylül ATV canlı yayın akışı

24 EYLÜL ATV CANLI YAYIN AKIŞI

Güven Bana
Saat: 00:25 - 02:35 (130 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Büyük bir para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem de rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz?

Yeter
Saat: 02:35 - 05:00 (145 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Çaresiz bir annenin, kendisi ve çocukları için yeni bir hayat kurma çabası...

Kırgın Çiçekler
Saat: 05:00 - 08:00 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsü...

Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.

Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Saat: 20:00 - 23:50 (230 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Devlet, mafya, iktidar savaşları, aile ilişkileri, ihanet ve sadakat üzerine...

Kimse Bilmez
Saat: 23:50 - 02:20 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Karşılarına çıkan engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Sürpriz nikah! Londra'da evlendiler
Selin Ciğerci sitem etti: Neslican'ın cenazesine gittim ama...
Aslı Melisa Uzun'un pozu olay oldu
İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı