24 Aralık Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var?
Kanal D'nin 24 Aralık yayın akışı evde film ve dizi keyfi yapmak isteyen izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Özellikle akşam saatlerinde televizyon izlemek isteyenler, bugün Kanal D'de yer alan dizileri merak ediyor. Peki, 24 Aralık Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var? İşte, Kanal D'nin bu akşamki programı ve yayın akışı.
Yer verdiği diziler, programlar ve haber bültenleri ile Kanal D'nin yayın akışı dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en fazla izlenen kanalı Kanal D'de bu akşam neler var sorusunun yanıtı 24 Aralık Salı akşamı merak konusu oldu. İşte, 24 Aralık Salı Kanal D yayın akışı ve programları.
24 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek İle DR. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Hekimoğlu
23:15 Hekimoğlu Tekrar
01:30 Afili Aşk Tekrar
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