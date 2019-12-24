24 Aralık Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var?

Yer verdiği diziler, programlar ve haber bültenleri ile Kanal D'nin yayın akışı dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en fazla izlenen kanalı Kanal D'de bu akşam neler var sorusunun yanıtı 24 Aralık Salı akşamı merak konusu oldu. İşte, 24 Aralık Salı Kanal D yayın akışı ve programları.

24 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek İle DR. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Hekimoğlu

23:15 Hekimoğlu Tekrar

01:30 Afili Aşk Tekrar