20 Aralık MasterChef'te bu hafta kim elendi? Finale haftalar kala elenen isimden duygusal konuşma

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 20 Aralık akşamı eleme bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Finale çok kısa bir süre kala, yarışmanın son bölümünde, Murat Boz, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk mutfağa girdi. Keyifli anların yaşandığı gecenin sonunda ise bir isim MasterChef'ten ayrıldı. Peki, MasterChef'ten bu hafta kim gitti? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Eleme oyunundan önce mutfağa giren yarışmacılar önce ödül oyununda ter döktü. O Ses Türkiye jüri üyelerine karşı yemek yapan MasterChef yarışmacıları tek elle yemek yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı oyun sonunda Acun Ilıcalı kazanan takımı ve ödülü duyurdu.

En iyi yemeği yaparak ödülü kazanan takım MasterChef yarışmacıları oldu. Acun Ilıcalı kazanan takımın ödül olarak Survivor'a katılma hakkı kazandığını açıkladı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Büyük finale haftalar kala MasterChef'in 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasında yer alan 3 isim eleme oyununda karşı karşıya geldi. Somer Şef'in açıkladığı yöresel yemekleri yapan MasterChef yarışmacıları, tezgahta zorlu anlar yaşadı. Bir saat içinde en iyi yemeği yapmaya çalışan yarışmacılardan en iyi yemeği yaparak birinci olan isim Ekin oldu.

Eleme heyecanı Alican ve Batuhan arasında yaşandı. En kötü yemeği yaparak elenen isim Batuhan oldu. Elendiğini öğrenen Batuhan duygusal anlar yaşadı.

SOMER ŞEF'TEN DUYGUSAL KONUŞMA

Somer Şef Batuhan'ın elenmesi sonrası açıklama yaptı. Somer Şef, "22 yaşında burada en korkulan rakip oldun. Burda takıldın. Bu sadece yolundaki taştı. Her şey bir tarafa sen bizim mesleğimiz için bambaşka bir yerdesin." dedi.

BATUHAN SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Eleme sonrası açıklama yapan Batuhan, "22 yaşındayım ama birçok üniversite konuşma yapmak için beni çağırıyor. Bu çok gurur verici. Bu yol kapandı ama belki daha fazla yol açılacak. Burası benim için okul oldu. Bundan sonraki yarışma hayatıma tabi ki devam edeceğim. Umarım bundan sonra da görüşürüz." dedi.

MASTERHEF BATUHAN KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.

MasterChef yarışmacıları nasıl seçildi?

MasterChef yarışmacıları 2 etap ardından belli oldu. Yarışmacılar ilk olarak kendi tariflerini hazırladılar, 2 şeften olumlu yorum “evet” alan yarışmacılar ikinci etaba geçiş hakkı elde etti. İkinci etapta tekrar eleme oldu, sonrasında MasterChef’in 14 kişilik büyük etabına geçiş yapıldı.