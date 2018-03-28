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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Takma kirpik kullananların uyması gereken 5 kural

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Takma kirpik kullananların uyması gereken 5 kural

Kirpikler gözlerimizin adeta mücevherleridir. Onların gür olması ve kalın görünmesi gözlerimize ayrı bir derinlik katar. Bu nedenle de takma kirpikler özellikle son dönemin iddialı göz makyajları için bizim vazgeçilmezlerimiz oldu. Ancak takma kirpik kullanmak oldukça da zahmetlidir. Onlara iyi bakmak gözlerimizin enfeksiyon gibi istenmeyen sıkıntılarla karşılaşmamak için de son derece önemlidir.

Uzun süreli kullanmak için sudan uzak durun

Çok da uzun bir süreden bahsetmiyoruz tabii ki. Ancak 24 saat boyunca kirpiklerinizin güzel görünmesini istiyorsanız yüzünüze su sıçratmamaya özen göstermeniz gereklidir. Eğer makyajınızı çıkarmanız gerekiyorsa bir makyaj temizleme mendili kullanın ve göz çevrenizden uzak durun. Eğer duş almanız gerekiyorsa ise bunu eski insanların yaptığı gibi yapın ve sadece vücudunuzu yıkayın.

Takma kirpik kullananların uyması gereken 5 kural

Sıcak suya dikkat edin

Çok sıcak su cildiniz için iyi değildir. Cildinizin kurumasına neden olabilir. Aynı zamanda kirpiklerinizin yapışkanlarının erimesini sağlayabilir. Eğer temkinli olmak istiyorsanız sıcak sudan uzak durum ve yüz bölgeniz ve duş için ılık su kullanın. Böylece kirpiklerinizi daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Takma kirpik kullananların uyması gereken 5 kural

Yağ bazlı ürünler kullanmayın

Makyaj temizleyiciler, maskaralar ve hatta sıvı sabunların içinde bile bazen çeşitli yağlar kullanılır. Bu yağlar kirpiklerinizin arasındaki bağları mahvedebilir ve tutundukları yerden kopmalarına neden olabilir. Bu nedenle yağ bazlı ürünleri özellikle kullanmamanız gerekir.

Takma kirpik kullananların uyması gereken 5 kural

Su bazlı maskara kullanın

Bu işlem biraz risklidir ancak çok umutsuz zamanlarda kullanılabilir. Kirpiklerinizi daha uzun kullanmak istiyorsanız kirpiklerinizin ucuna çok hafif bir şekilde su bazlı bir maskara uygulayabilirsiniz. Yağlı bir maskara kirpik bağlantılarını bozabileceğinden su bazlı maskaralar kullanmak önemlidir.

Takma kirpik kullananların uyması gereken 5 kural

Kirpik kıvırıcı kullanmayın

Takmak kirpikleri takmışken bir de kıvır kıvır olsun istiyorsunuz biliyoruz ama bu doğru bir seçim değil. Onları yanlışlıkla kırmak istemiyor ve daha uzun süreli kullanmak istiyorsanız kirpik kıvırıcıları çok sert kullanmayın. Ufak dokunuşlar yapabilirsiniz ama bu oldukça risklidir.

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