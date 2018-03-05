İlkbahar-Yaz Erkek Modasında milenyum mavisi ve tropikal desenler moda

İlkbahar-Yaz erkek modasında dikkat çekici detaylar önem kazanacak. Sezonun ilgi çekici renkleri, dokuları, kıyafet ve ayakkabı modelleri oldukça iddialı unsurları içinde barındırıyor. Faruk Sağın stil danışmanlığı ekibi 2018 İlkbahar-Yaz sezonunun erkek modasını mercek altına aldı.

MİLENYUM RENKLERİ VE TON SÜR TON MODASI

2018 İlkbahar-Yaz sezonunda bol bol renk kullanacağını belirten ekip; ayakkabıdan cekete, tişörtlerden pantolonlara kadar bu yıl erkeklerde en çok karşımıza çıkan renkler milenyum mavisi ve pembesi olacağını kaydetti. Aynı şekilde turuncu ve sarı gibi canlı renkler de dolabınızın olmazsa olmaz parçaları arasında. Takım elbiselerde ise bej ve gri tonlar özellikle bahar ve yaz aylarında önem kazanacak. Bu sezon ton sür ton giyinmenin de moda olduğunu belirten stil danışmanlığı ekibi, öne çıkan renklerin farklı tonlarını aynı anda giymenin şehirli erkek tarzına daha da karizma katacağını vurguladı.

TROPİKAL DESENLER VE ÇİZGİLER HER YERDE

2018 yılının en şaşırtıcı ve ilgi çekici deseni tropikal desenler olacak. Çoğunlukla lazer baskılı olarak hem bisiklet yaka hem de polo yaka tişörtlerde görülecek tropikal desenler sezonu hareketlendiriyor. Sezonun ikinci ilgi odağı deseninin ise dikine çizgiler olduğu açıklanırken bu sezon hem ceketlerde, hem de tişört ve pantolonlarda dikey çizgiler dikkat çekecek.

KETEN VE PAMUK KARIŞIMI DOKULAR

Bahar ve yaz aylarında nefes almasıyla ve rahatlığıyla keten ve pamuk karışımlı kumaşlar, bu sezonda ön planda olacak. Özellikle bu sene tek renk beyaz giymenin de oldukça moda olması ile birlikte baştan aşağı beyaz ya da bej keten kıyafetler tatil beldelerinde bolca görüleceği bildirildi.