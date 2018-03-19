Hemen edinmeniz gereken 6 aşırı trend parça

Küçük el çantaları
Bir dönem bu küçük el çantaları çok moda olmuştu. Eğer o zamandan bu zamana hâlâ saklıyorsanız bir nebze şanslısınız, bu parçalar bu sene altın değerinde. Özellikle büyük logolar taşıyanlar çok makbul olacak. Bu sebeple belki de yeni bir tane edinmeniz gerekebilir. Küçük el çantalarına yatırım yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz.
Desenli çoraplar
Desenli çoraplar da geri gelen moda parçalardan biri. Bu sene özellikle baharın gelmesiyle birlikte desenli külotlu çorapları bol bol ortalıkta göreceğiz. Siz de birkaç farklı desenli çorap için hemen birkaç mağaza gezmeye başlayabilirsiniz. Ne kadar çok desen o kadar çok beğeni!
Nude ve süet sneaker’lar
Bu senenin sneaker senesi olacağının haberini size çok önceden vermiştik. Ancak şimdi biraz daha ayrıntıya iniyoruz ve tam olarak sahip olmanız gereken parçayı size söylüyoruz: Nude tonlarda ve süet bir sneaker. İsterseniz bir takımın, isterseniz kalem eteğinizin altına hiç korkmadan giyebileceğiniz bu sneaker’lardan hemen bir tane edinmelisiniz.
Kapüşonlu sweatshirt
Spor kıyafetleriniz ve normal dolabınız bu sezon iç içe geçecek, buna hazır olun. Spor sonrası hemen üzerinize geçirdiğiniz kapüşonlu sweatshirt’ler bu sezon her şeyin üzerine geçirebileceğiniz parçalara dönüşecek. Özellikle baharda hemen alıp çıktığınız hem şık hem de pratik bir seçim olacak. Bu nedenle şimdiden stoklamaya başlayın.
Kareli pantolonlar
Kareli pantolonlar bu sezonun en sevilen trenlerinden biri olacak. Eğer hala edinmediyseniz hemen listenize ekleyin. Bol salaş bir kazakla kombinleyebilir, altına da nude sneaker’larınızı giyinebilirsiniz. Hem spor hem de şık olabilecek bu pantolon aynı zamanda tam bir kurtarıcı.
Tüylü montlar
Küçük tüylü bir hayvana benzemenizi sağlayan bu paltolar en trend parçalar arasında bu sene. Boyunuza ve kilonuza bakmayın, üzerinize hemen yakıştırın bir tane.
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