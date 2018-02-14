Haberler>Kelebek Magazin>Stil Haberleri >Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Sezon için klasikleşmiş trend haberlerini edinmek yeterli değil. Bunun üzerine bir şeyler daha ekleyip farklılaşmak sizin elinizde. Mesela çok taze trendler hemen aşağıda sıcak sıcak sizi bekliyor…

Kaynak: Doğan Burda
14.02.2018 - 15:57 | Son Güncelleme :

Altın yuvarlak küpeler

Eğer Phoebe Philo stilinin ortaya koyduğu bir güzellik varsa o da göz alıcı sadeliğiyle herkesi kendine hayran bırakan altın rengi yuvarlak küpelerdir. Eğer takılar konusunda kendinizi bir profesyonel gibi hissetmek istiyorsanız bu trendi kesinlikle kaçıramazsınız.

 Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Göz alıcı desenler

Haydi durmayın ve gözlerini sizden ayırmamalarını sağlayın. Bu sezonun trendlerinden biri de “Ben buradayım” diye bağıran, cesur ve çarpıcı desenler. Gökkuşağı renklerinde saykodelik çiçeklerden retro motiflere hepsini denemek konusunda kararlı olun.

 Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Spor çoraplar

Valentino’dan Prada’ya her türlü markanın trend alarmı verdiği spor çoraplar bu sezon kitten topuk ayakkabıların içinden hepimize el sallıyor. "Hep denemek istedim ama bir türlü bu tarza ayak uyduramadım" diyorsanız ‘ayak’ uydurmak için bulunmaz fırsatı değerlendirin.

Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Oversize ceketler

Siz onların modası geçti sanabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Tam tersine oversize ceketler altın dönemlerini yaşıyor. Bu nedenle sokak stilinin bu vazgeçilmez büyük parçalarına iyi bakın. Özellikle belde kemerle kullanılan versiyonlar oldukça moda.

Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Sarıyı sevin

Sarı bu sezon adeta yeni pembe. Nasıl bir dönem pembenin o pembeliğine kendimizi kaptırdıysak bu sezon da sarının o saf enerjisine kapılacağız. New York’tan  Londra’ya her yerin sapsarı olmasından anlamış olmanız gerekiyordu. Ancak anlaşılmadıysa hatırlatıyoruz: Sarı bir şeyleriniz mutlaka olsun. Çünkü çok moda!

Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Uçuş uçuş, yumuş yumuş tüyler

Prada’nın bol tüylü hareketi 2017’ye damgasını vurmuştu. Ancak etkileri 2018’e kadar yayılacak gibi görünüyor. Ayakkabılardan çantalara ve hatta kıyafetlere kadar uçuş uçuş, yumuş yumuş tüyler çok moda. Tüylenin!

Etiketler: 2018 modası , kış modası , kadın giyim trendleri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri