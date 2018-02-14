 Hakkında hemen bilgi sahibi olmanız gereken 6 trend

Altın yuvarlak küpeler

Eğer Phoebe Philo stilinin ortaya koyduğu bir güzellik varsa o da göz alıcı sadeliğiyle herkesi kendine hayran bırakan altın rengi yuvarlak küpelerdir. Eğer takılar konusunda kendinizi bir profesyonel gibi hissetmek istiyorsanız bu trendi kesinlikle kaçıramazsınız.

Göz alıcı desenler

Haydi durmayın ve gözlerini sizden ayırmamalarını sağlayın. Bu sezonun trendlerinden biri de “Ben buradayım” diye bağıran, cesur ve çarpıcı desenler. Gökkuşağı renklerinde saykodelik çiçeklerden retro motiflere hepsini denemek konusunda kararlı olun.

Spor çoraplar

Valentino’dan Prada’ya her türlü markanın trend alarmı verdiği spor çoraplar bu sezon kitten topuk ayakkabıların içinden hepimize el sallıyor. "Hep denemek istedim ama bir türlü bu tarza ayak uyduramadım" diyorsanız ‘ayak’ uydurmak için bulunmaz fırsatı değerlendirin.

Oversize ceketler

Siz onların modası geçti sanabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Tam tersine oversize ceketler altın dönemlerini yaşıyor. Bu nedenle sokak stilinin bu vazgeçilmez büyük parçalarına iyi bakın. Özellikle belde kemerle kullanılan versiyonlar oldukça moda.

Sarıyı sevin

Sarı bu sezon adeta yeni pembe. Nasıl bir dönem pembenin o pembeliğine kendimizi kaptırdıysak bu sezon da sarının o saf enerjisine kapılacağız. New York’tan Londra’ya her yerin sapsarı olmasından anlamış olmanız gerekiyordu. Ancak anlaşılmadıysa hatırlatıyoruz: Sarı bir şeyleriniz mutlaka olsun. Çünkü çok moda!

Uçuş uçuş, yumuş yumuş tüyler

Prada’nın bol tüylü hareketi 2017’ye damgasını vurmuştu. Ancak etkileri 2018’e kadar yayılacak gibi görünüyor. Ayakkabılardan çantalara ve hatta kıyafetlere kadar uçuş uçuş, yumuş yumuş tüyler çok moda. Tüylenin!