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Dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Dudaklar, gençleştirme operasyonlarının en fazla uygulandığı organdır. Çünkü dudak yüzümüzün en önemli ve en dikkat çeken kısmıdır. Bu nedenle de güzelleştirme operasyonlarında öncelikli tercih sebebidir. Çok yaygın olması dudak enjeksiyonu ve dudak dolgusu hakkında birçok mitin ortada gezmesine neden olur. Biz de bu yazımızda dudak dolgusu düşünenler için bu yanlışları düzeltelim dedik. İşte dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler…

Kaynak: Doğan Burda
01.03.2018 - 16:20 | Son Güncelleme :

“Sadece kadınlar yaptırır.” – Yanlış

İlk olarak en yaygın olan yanlıştan başlayalım. Dudak dolgusunu sadece kadınlar yaptırmaz. Hem erkekler hem de kadınlar, yaşın ilerlemesi ile birlikte cilt altında bulunan hyaluronik asidin azalması ile belli sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bu asidin azalması dudağın uzaması ve sarkması demektir. Bu yüzden kadın erkek fark etmeksizin herkes dudak enjeksiyonu yaptırabilir.

Dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

“Enjeksiyon işlemi uzun saatler almaktadır.” – Yanlış

Enjeksiyon işlemi söylendiği gibi uzun süreler almamaktadır. Genellikle bu işlem 15 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Enjeksiyon esnasında bölgesel uyuşturucu kremler kullanılarak enjeksiyon tamamlanır.

Dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

“Dudaklar yapay görünür.” – Yanlış

Dudaklar eğer deneyimli bir uzman tarafından, aynı zamanda doğru teknik ile yapılırsa kesinlikle yapay bir görüntü oluşmaz. Yanlış teknik, çok fazla dolgu maddesi enjekte etmek ve deneyimsizlik dudağın yapay görünmesine neden olur. Bu yüzden deneyimli bir uzman tarafından bu işlemin yapılması gerekmektedir. Bazı kişiler sonucun ne olacağını bilmeden dolgu maddesinin fazla enjekte edilmesini isterler. Bu durumlarda doktor, hastayı mutlaka ama mutlaka uyarlamalı ve yönlendirmelidir.

Dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

“Etkisi çok kısa sürer.” – Yanlış

Yaygın olan bir diğer yanlış ise dudak dolgusunun çok kısa süre sürdüğünün söylenmesidir. Fakat dudak enjeksiyonunun etkisi kısa sürmemektedir, genellikle 6 ile 12 ay arasında etki devam etmektedir. Tabii ki teknik ve dolgu malzemesinin kalitesi bu süreye etki eden unsurlardandır. Dudak enjeksiyonu yaptırırken mutlaka deneyimli kişileri seçmeye özen gösterilmelidir.

Dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

“Dudak dolgusu hayat boyu dudağınızda kalır.” – Yanlış

Dudak enjeksiyonu kalıcı değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi teknik ve kullanılan dolgu malzemesine göre 6 ile 12 ay etki devam etmektedir. Dudakta kullanılan bu dolgular bir süre sonra vücut tarafından emilecektir. Tabii ki teknik ve dolgu malzemesine ek olarak yaşam tarzı, fiziksel yapı ve diğer dış etmenler dudaktaki dolgunun süresini belirleyecektir.

Dudak enjeksiyonu hakkında bilmeniz gereken 6 şey

“Dudaklar bu işlem sonrasında balık dudağına benzer.” – Yanlış

Yaygın olan bir diğer yanlış ise bu uygulama sonucunda dudakların şeklinin balık dudağına benzeyeceğidir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta uzman bir doktor tarafından işlem yaptırmanızdır. Eğer doktorunuz kişiye özel şekilde dolgu malzemesini yeteri dozda ayarlayabilirse çok iyi sonuçlar alınır.

Etiketler: dudak dolgusu , dudak enjeksiyonu , estetik operasyon
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