40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız?

Güneşten mutlaka korunun
Güneş sağlığımız için büyük öneme sahip. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu gibi güneş ışınlarının da fazlası zarar. Bu yüzden gün içinde, güneşin cilt problemlerine neden olmaması için koruma faktörlü kremler tercih edilmelidir. Cildi güneşten yeteri kadar korumamak yaşlı bir cilt görünümüne neden olabilir.
Makyaja bir süre ara
40'lı yaşlarda en fazla yapılan hatalardan bir tanesi kırışıklıkları kapatmak için daha fazla makyaj yapmak. Fakat bu kısa süreli bir çözüm olsa da, uzun vadede kırışıklıkların ve çizgilerin artması anlamına gelmektedir. Eğer makyaj yapmak isteniyorsa sade ve doğal ürünlerin olduğu makyajlar benimsenmelidir.
Sadece yüzünüzle bitmiyor
Yapılan hatalardan bir diğeri ise cilt bakımını sadece yüz ile sınırlandırmaktır. Cilt bakımı yaparken sadece yüzünüze değil boynunuza da bakım uygulamalısınız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yüze uygulanan kremlerin yukarı doğru, boyuna uygulanan kremlerin ise aşağı doğru hareketlerle sürülmesidir.
Bol su içilmeli
Su her yaşta önemli olduğu gibi 40'lı yaşlarda da önemlidir. Su ile vücuttaki toksinlerin atılması cilt sağlığına da fayda sağlayacaktır. Bu yüzden şekerli, asitli ve zararlı içecekleri bir kenara bırakıp yaşınız için uygun olan su miktarını içmeye çalışın.
Nemlendirici kullanılmalı
40'lı yaşlarda sıkça görülen problemlerden bir tanesi nemini kaybetmiş cilttir. Nemini kaybeden ciltlerde ise çizgiler hızlı bir şekilde artar ve bu durum belli olur. Bu yüzden mutlaka nemlendirici kullanın. Fakat nemlendiricinizin içinde gliserol ve hiyalüronik asit olmasına özen gösterin. Çünkü bu bileşenler deride su tutulmasını sağlarlar.
Bunun yanı sıra…
40'lı yaşlarda cilt bakımı sadece yukarıda saydıklarımızla da bitmiyor. Bunları da unutmayın; her sabah kısa cilt masajı yapın, meyve sebze daha fazla tüketin, meyve sebzelerin kabukları ile maskeler yapın, sigara ve alkol tüketmeyin, düzenli olarak her gün hareket edin, sabahları küçük yürüyüşler yapın, düzenli uyuyun, C ve E vitaminleri, magnezyum, potasyum, çinko takviyeleri almayı unutmayın.
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