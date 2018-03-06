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40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız?

Kadınlarda ilerleyen yaş ile birlikte kırışıklıklar ve bir takım cilt sorunları meydana gelebiliyor. Bu kırışıklıklar özel bakım istiyor.  Bu da cilt bakımının her yaş için farklılık gösterdiği sonucunu ortaya koyuyor. Bu yüzden 40’lı yaşlarda ortaya çıkan problemlere, özel çözümler üretmek gerekiyor. İşte 40’lı yaşlarda cildiniz için mutlaka dikkat etmeniz gerekenler.

Kaynak: Doğan Burda
06.03.2018 - 13:59 | Son Güncelleme :

Güneşten mutlaka korunun

Güneş sağlığımız için büyük öneme sahip. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu gibi güneş ışınlarının da fazlası zarar. Bu yüzden gün içinde, güneşin cilt problemlerine neden olmaması için koruma faktörlü kremler tercih edilmelidir. Cildi güneşten yeteri kadar korumamak yaşlı bir cilt görünümüne neden olabilir.

40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız

Makyaja bir süre ara

40'lı yaşlarda en fazla yapılan hatalardan bir tanesi kırışıklıkları kapatmak için daha fazla makyaj yapmak. Fakat bu kısa süreli bir çözüm olsa da, uzun vadede kırışıklıkların ve çizgilerin artması anlamına gelmektedir. Eğer makyaj yapmak isteniyorsa sade ve doğal ürünlerin olduğu makyajlar benimsenmelidir.

40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız

Sadece yüzünüzle bitmiyor

Yapılan hatalardan bir diğeri ise cilt bakımını sadece yüz ile sınırlandırmaktır. Cilt bakımı yaparken sadece yüzünüze değil boynunuza da bakım uygulamalısınız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yüze uygulanan kremlerin yukarı doğru, boyuna uygulanan kremlerin ise aşağı doğru hareketlerle sürülmesidir.

40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız

Bol su içilmeli

Su her yaşta önemli olduğu gibi 40'lı yaşlarda da önemlidir. Su ile vücuttaki toksinlerin atılması cilt sağlığına da fayda sağlayacaktır. Bu yüzden şekerli, asitli ve zararlı içecekleri bir kenara bırakıp yaşınız için uygun olan su miktarını içmeye çalışın.

40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız

Nemlendirici kullanılmalı

40'lı yaşlarda sıkça görülen problemlerden bir tanesi nemini kaybetmiş cilttir. Nemini kaybeden ciltlerde ise çizgiler hızlı bir şekilde artar ve bu durum belli olur. Bu yüzden mutlaka nemlendirici kullanın. Fakat nemlendiricinizin içinde gliserol ve hiyalüronik asit olmasına özen gösterin. Çünkü bu bileşenler deride su tutulmasını sağlarlar.

40’lı yaşlarda cildinize nasıl bakmalısınız

Bunun yanı sıra…

40'lı yaşlarda cilt bakımı sadece yukarıda saydıklarımızla da bitmiyor. Bunları da unutmayın; her sabah kısa cilt masajı yapın, meyve sebze daha fazla tüketin, meyve sebzelerin kabukları ile maskeler yapın, sigara ve alkol tüketmeyin, düzenli olarak her gün hareket edin, sabahları küçük yürüyüşler yapın, düzenli uyuyun, C ve E vitaminleri, magnezyum, potasyum, çinko takviyeleri almayı unutmayın.

Etiketler: cilt bakımı , 40'lı yaşlar , cilt bakımı tavsiyeleri
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