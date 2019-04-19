Şeyma Subaşı'nın avukatından Hüseyin Sözlü açıklaması
Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Subaşı’nın avukatı Emek Emre, 'Bu paylaşımın kadına karşı şiddet içerdiğini ve hakaret suçu teşkil ettiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını' söyledi.
Hüseyin Sözlü'nün Twitter hesabı üzerinden Şeyma Subaşı'nı hedef alan paylaşımının ardından Subaşı'nın avukatından açıklama geldi.
'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'
Avukat Emre, yaptığı açıklamada, 'Hüseyin Sözlü'nün müvekkilim Şeyma Subaşı hakkında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.
Önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki, ilgili kişinin bu hareketleri, ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısıdır. Müvekkilim ve eski eşi Sayın Acun Ilıcalı, uzun yıllar süren mutlu beraberliklerine birbirlerine karşı saygıları çerçevesinde son derece medeni bir şekilde sonlandırmış ve hayatlarına devam etmişlerdir.
Özel hayatına saygı gösterilmesini istemek bir erkeğin olduğu kadar bir kadının da en doğal ve insani hakkıdır. Açıklanan bu nedenlerle müvekkilimin özel hayatına saygısızlık, kişilik haklarını ihlal ve şahsına hakaret eden ilgili şahıs hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı bildiririz.' dedi.
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