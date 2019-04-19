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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
19.04.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'nın avukatından Hüseyin Sözlü açıklaması

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Şeyma Subaşı'nın avukatından Hüseyin Sözlü açıklaması

Şeyma Subaşı, Hüseyin Sözlü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti. Subaşı’nın avukatı Emek Emre, 'Bu paylaşımın kadına karşı şiddet içerdiğini ve hakaret suçu teşkil ettiğini belirterek yasal yollara başvuracaklarını' söyledi.

Hüseyin Sözlü'nün Twitter hesabı üzerinden Şeyma Subaşı'nı hedef alan paylaşımının ardından Subaşı'nın avukatından açıklama geldi.

'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

Avukat Emre, yaptığı açıklamada, 'Hüseyin Sözlü'nün müvekkilim Şeyma Subaşı hakkında yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı üzerine bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

Önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki, ilgili kişinin bu hareketleri, ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısıdır. Müvekkilim ve eski eşi Sayın Acun Ilıcalı, uzun yıllar süren mutlu beraberliklerine birbirlerine karşı saygıları çerçevesinde son derece medeni bir şekilde sonlandırmış ve hayatlarına devam etmişlerdir.

Özel hayatına saygı gösterilmesini istemek bir erkeğin olduğu kadar bir kadının da en doğal ve insani hakkıdır. Açıklanan bu nedenlerle müvekkilimin özel hayatına saygısızlık, kişilik haklarını ihlal ve şahsına hakaret eden ilgili şahıs hakkında tüm yasal yollara başvuracağımızı bildiririz.' dedi.

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