Serhat Osman Karagöz kimdir?
Serhat Osman Karagöz’ün hayatına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık ile 2015 yılında nikah masasına oturan Serhat Osman Karagöz, İlk olarak video paylaşım siteleriyle adını duyurmuş, 2010 yapımı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin kadrosunda yer almıştı. İşte Serhat Osman Karagöz hakkında merak edilenler!
Serhat Osman Karagöz, 04 Aralık 1988 tarihinde dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi öğreniminin ardından İstanbul Güzel Sanatlar Konservatuarından mezun olduktan osnra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro Kılçık ve Tiyatro Beyoğlu’nda çalıştı. BKM'de oyunculuk yaptı. 2015 yılında Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık ile hayatını birleştirdi, 2017 yılında Batu isimli bir erkek çocukları olan çift 2018 Mayıs ayında boşanma kararı aldı. Kanal D'nin bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki’de Ferah Zeynep Abdullahoğlu’nun canlandırdığı Aylin’e aşık, Soner’in hasta kardeşi Murat ’a hayat vermiş, ölüm sahnesinde çok iyi bir performans sergilemişti.
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