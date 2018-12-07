Smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?
Smear ya da bir diğer ifade ile pap smear testi kadınlarda rahim ağzından bir fırça yardımı ile sürüntü alıp, rahim ağzı hücrelerinin değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Smear testi ile rahim ağzı kanseri taraması, rahim ağzı hastalıkları taramaları yapılarak, erken teşhis ile hem önlem alınabilir. Peki, smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?
Rahim ağzı kanseri tanısı geç konulduğunda, kadınlar için ölümcül olabilecek bir hastalıktır, ancak smear testi ile erken teşhis hayat kurtarabilir. İşte, smear (PAP) testi hakkında bilinmesi gerekenler...
SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?
Smear testi rahim ağzı kanalından ve vagen duvarından dökülen akıntıyla karışık hücrelerin bir cam üzerine alınarak ve boyanarak mikroskopla incelenmesi esasına dayanır. Jinekolojik muayenede vagen ve rahim tümüyle normal görülebilir. Ancak smear testini bu muayeneye eklemeden tam bir fikir sahibi olunamaz.
Bu testin alınması esnasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Sadece rahim ağzı fragilse fırça darbesi sonucu kanayabilir. Lekelenme tarzı bir kanama meydana gelebilir. Test alınmadan önce 3 gün cinsel ilişki yaşanmamış olması ve vagen içinin suyla yıkanmamış olması testin başarı oranını artırır. Son adet tarihi, hastanın yakınmaları, gebelik sayısı ve klinik muhtemel teşhis istek kağıdında belirtilir.
NE SIKLIKTA YAPTIRILMALI?
Bu testin alınma sıklığı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Ne kadar sık alınırsa o kadar yalancı pozitif veya negatif sonucu ekarte etmiş oluruz. 3 ay , 6 ay veya 1 yıl arayla alınmasını önerenler vardır. Ancak herhangi bir problem görünmüyor ve test sonucu normal ise 1 yıl arayla alınmasının yeterli olabileceğini düşünüyorum. Eğer sorun varsa bu durumda testi daha sık tekrarlamak uygun olacaktır.
KİMLER YAPTIRMALI?
Bu testi 18 yaşından itibaren veya cinsel aktivite başladıktan sonra aldırmaya başlamanız gerekir. Bakire kızlarda da bu test yaptılabilirler. Sadece spekulum takılmaması gerekir. Hymenal boşluktan ince smear fırçasıyla girilerek arka forniksten akıntı örneği alınır. Aynı şekilde tespit edilerek inceletilir.
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