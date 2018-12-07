Smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriSmear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?
GeriSağlık Smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
07.12.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?

Smear ya da bir diğer ifade ile pap smear testi kadınlarda rahim ağzından bir fırça yardımı ile sürüntü alıp, rahim ağzı hücrelerinin değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Smear testi ile rahim ağzı kanseri taraması, rahim ağzı hastalıkları taramaları yapılarak, erken teşhis ile hem önlem alınabilir. Peki, smear (PAP) testi nedir? Smear testi kimlere yapılır?

Rahim ağzı kanseri tanısı geç konulduğunda, kadınlar için ölümcül olabilecek bir hastalıktır, ancak smear testi ile erken teşhis hayat kurtarabilir. İşte, smear (PAP) testi hakkında bilinmesi gerekenler...

SMEAR TESTİ NASIL YAPILIR?

Smear testi rahim ağzı kanalından ve vagen duvarından dökülen akıntıyla karışık hücrelerin bir cam üzerine alınarak ve boyanarak mikroskopla incelenmesi esasına dayanır. Jinekolojik muayenede vagen ve rahim tümüyle normal görülebilir. Ancak smear testini bu muayeneye eklemeden tam bir fikir sahibi olunamaz.

Bu testin alınması esnasında herhangi bir ağrı duyulmaz. Sadece rahim ağzı fragilse fırça darbesi sonucu kanayabilir. Lekelenme tarzı bir kanama meydana gelebilir. Test alınmadan önce 3 gün cinsel ilişki yaşanmamış olması ve vagen içinin suyla yıkanmamış olması testin başarı oranını artırır. Son adet tarihi, hastanın yakınmaları, gebelik sayısı ve klinik muhtemel teşhis istek kağıdında belirtilir.

NE SIKLIKTA YAPTIRILMALI?

Bu testin alınma sıklığı konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Ne kadar sık alınırsa o kadar yalancı pozitif veya negatif sonucu ekarte etmiş oluruz. 3 ay , 6 ay veya 1 yıl arayla alınmasını önerenler vardır. Ancak herhangi bir problem görünmüyor ve test sonucu normal ise 1 yıl arayla alınmasının yeterli olabileceğini düşünüyorum. Eğer sorun varsa bu durumda testi daha sık tekrarlamak uygun olacaktır.

KİMLER YAPTIRMALI?

Bu testi 18 yaşından itibaren veya cinsel aktivite başladıktan sonra aldırmaya başlamanız gerekir. Bakire kızlarda da bu test yaptılabilirler. Sadece spekulum takılmaması gerekir. Hymenal boşluktan ince smear fırçasıyla girilerek arka forniksten akıntı örneği alınır. Aynı şekilde tespit edilerek inceletilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Canlı yayında isteyerek evlenmedim'

Berkay'ın zor anları

Üç gün önce fırında bazlama pişirdi, üç gün sonra Miami'de plaj partisinde

1 ay sonra ilk kez görüntülendi