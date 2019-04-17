Skolyoz hastalığı nedir? Tedavisi nasıl sağlanıyor?
Skolyoz hastalığı, çocuk yaşlarda ortaya çıkan, çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınabilen dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Peki, Skolyoz hastalığı nedir ve nelere dikkat edilmelidir? İşte, o konu rahatsızlık hakkında merak edilen bazı detaylar
Skolyoz hastalığı, genç-yaşlı birçok kişinin yaşam kalitesini etkilemeye devam ediyor. Peki, Skolyoz hastalığının tedavisi için neler yapmak gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SKOLYOZ OMUR HASTALIĞINA NEDEN OLABİLİYOR
Skolyoza bağlı olarak omurga dışında leğen kemiğinde, göğüs kafesi ve omuzlarda dengesizlik oluşur, duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkar. Gelişme çağındaki çocuklarda bu durum, gelişen ve büyüyen omurgada anormal yüklenmeye ve bunun sonucu olarak da omurlarda hasara neden olur. Eğrilik artıkça ağrı eşlik edebilir.
Skolyoz, ayakta tüm gövde grafisi ve omurganın MRI'si ile anlaşılabilmektedir.
COBB AÇISI ÖNEM ARZ EDİYOR
Çekilen grafilerde eğriliğin şekli ve derecesi belirlenir. Bunun için en sık kullanılan yöntem Cobb açısıdır. Cobb açısı ve hastanın büyümesi ile eğrilikte artış olup olmadığı ile skolyoz takip edilir ve uygun tedavi yöntemlerine karar verilir. Eğriliğin şiddetine göre takip, skolyoza özel üç boyutlu egzersiz, kişiye ve eğriliğe uygun korse ya da ameliyat uygulanabilir.
TEDAVİ SONRASI DURUŞ ÖNEMLİ
Sık aralıklarla yapılan takiplerde eğriliğin artış hızı izlenir. Gereken tedavinin zamanında uygulanması önemlidir. Hekim, fizyoterapist, aile ve çocuk tedavi sürecinde birlikte hareket etmeli, tedavinin her aşaması izlenmelidir. Omurga eğriliği olan kişiler için ağır işlerde çalışmamak, uzun süre ayakta durmamak önerilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle