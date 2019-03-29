Sedef hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır?
Tıp dilinde 'psoriasis' olan ve deride görülen sedef hastalığı, günümüzde internet üzerinden merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. Hastalık, özellikle diz, dirsek,sırt ve sakrum denen kuyruk sokumunda kızarıklık, pullanma ve deride dökülme ile kendisini gösterebilir. Peki, dermotolojik olarak tedavi edilen sedef hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...
Stres, sedef hastalığını artıran faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca boğaz ve vücutta meydana gelen enfeksiyonlar, özellikle çocuklardaki damla tipi sedefi tetikleyen nedenlerdendir. İşte sedef hastalı ile ilgili bazı bilgiler...
SEDEF HASTALIĞI NEDİR?
Sedef hastalığı (tıp dilinde: psoriasis), bir tür multifaktöryel etiyolojili deri hastalığı. HLA-Cw6 doku uygunluk antijeni birçok türünde genetik yönü oluşturur. Bu nedenle bazı hastaların ailelerinde de hastalık görülebilmektedir. Bazı ilaçlar ve duygusal dalgalanmalar hastalığı ortaya çıkarabilir veya aktifleştirebilir.
BULGULARI NELERDİR?
Bulgular sedef hastalığının tipine göre değişmektedir en sık düz saçlı deri ve kuyruk sokumunda yerleşmiş oval veya yuvarlak gümüş renginde pullanmalar lakaplı deriden kabak kızarıklıklar görülür ek olarak ciltlerde değişmeler görülebilir.
SEDEF HASTALIĞININ ÇEŞİTLERİ
Plak tipi sedef (psoriazis) : Hastalığın en sık görülen türüdür. Diz veya dirseklerde kızarıklık ve ayrıca pullanma ve kabuklanma görülür.
Ters (inverse) sedef : Sıklıkla koltuk altı, kasıklar gibi derinin katlanma yerlerinde ortaya çıkar. Sıklıkla kesin tanı öncesinde diğer egzama türleriyle karışır.
Eritrodermik sedef : Hastanın tüm vücudunda yaygın kızarıklık ve deri dökülmesi bulunmaktadır. Hastada sıvı ve elektrolit dengesizliğine neden olabildiğinden sıklıkla hastane şartlarında tedavi edilir.
Damla (guttat) tipi sedef : Özellikle çocuklarda görülen sedefin bu türünde sedef yaraları damlalar şeklinde tüm vücutta görülür.
Sedef hastalığının şiddeti, görüldüğü bölgeler, ve görünüşü, çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterir. Plak tipi psöriazis en yaygın formudur, her beş sedef hastasından dördünde bu tip görülür. Bunun dışında, guttate, püstüler, inversa psoriasis ise daha az yaygındır, eritrodermik psöriazis ise çok nadir görülür.
TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?
Hastalığın kesin tedavisi ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir ve uzun süre sürebilir hastalarda öncelikle yerel tedavilere yönlendirilmektedir ( kortizonlu kremler vb)
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