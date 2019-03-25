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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
25.03.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Orta kulak iltihabı nedir?

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Orta kulak iltihabı nedir?

Orta kulak iltihabı çocuklarda en sık görülen sağlık problemlerinden biri. Bu hastalığın belirtileri genellikle bir veya her iki kulakta ağrı ve beraberinde ateştir. Orta kulak iltihabı küçük çocuklar ve bebeklerde huzursuzluk yaratabilir. Duymama ya da işitme kaybının çocuklarda en sık görülen sebebi budur. Peki, orta kulak iltihabı nedir?

Orta kulak iltihabı veya otitis media, orta kulak bölgesinde meydana gelen, enflamasyonla kendini gösteren hastalıklara verilen genel addır. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardır.

Şikayetleri: Kulak ağrısı, ateş, kulak akıntısı, iştahsızlık, huzursuzluk ve ishal ( Özellikle çocuklarda) durumlara yol açar.

Bulguları: Kulak zarında kızarıklık, matlık,şişme,bombeleşme ve ilerlemiş olgularda akıntı görülebilir.

Küçük çocuklar ve bebeklerde: Kulağını çekme veya kaşıma aşağıdaki belirtilerle beraberse,duymama, seslere tepki vermeme,ağlama, huzursuzlanma, ateş, kusma, kulaktan akıntı

Büyük çocuklar, ergen ve erişkinler için: Kulakta ağrı, kulak dolgunluğu ve basınç hissi, işitmede azalma-kayıp, bazen denge kaybı ve baş dönmesi, bulantı ve kusma, kulakta akıntı, hafif ateş

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Hastanın şikayetlerininyanı sıraotoskop ile kulak muayenesi yapılarak tanısı kolayca konabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Orta kulak enfeksiyonu tedavisinde antibiyotik kullanılmaktadır. Aynı zamanda ateş, huzurluk için ateş dürücü ilaçlar kullanılmaktadır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Kulakta akıntının devam etmesi, işitme azlığı ateş ve ağrı şikayetinin devam etmesi veya geçmemesi enfeksiyonun devam etiiğini gösterir. Tedavi sonra bu şikayetler değerlendirilmelidir. Özellikle şikayetlerinin 72 saatten fazla sürmesi tedavinin değiştirilmesini ve gerekirse hastaneye yatma gereksinimi doğurabilir.

Üç yaşına kadar bütün çocukların yaklaşık 2/3’ü en az bir kez orta kulak enfeksiyonu geçirmektedir. Tüm çocukların %50’si hayatları boyunca 2 ve fazla atak geçirir. Orta kulak enfeksiyonu tedavi edilmezse enfeksiyonun orta kulaktan yayılmasına sebep olarak menenjit,yüz felci gibi durumlara yol açabalir. Görülme sıklığı böylesine yüksek olan bir hastalığın toplum tarafından iyi bilinmesi ve tedavisine erken başlanması önem arz etmektedir.

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