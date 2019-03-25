Orta kulak iltihabı nedir?
Orta kulak iltihabı çocuklarda en sık görülen sağlık problemlerinden biri. Bu hastalığın belirtileri genellikle bir veya her iki kulakta ağrı ve beraberinde ateştir. Orta kulak iltihabı küçük çocuklar ve bebeklerde huzursuzluk yaratabilir. Duymama ya da işitme kaybının çocuklarda en sık görülen sebebi budur. Peki, orta kulak iltihabı nedir?
Orta kulak iltihabı veya otitis media, orta kulak bölgesinde meydana gelen, enflamasyonla kendini gösteren hastalıklara verilen genel addır. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardır.
Şikayetleri: Kulak ağrısı, ateş, kulak akıntısı, iştahsızlık, huzursuzluk ve ishal ( Özellikle çocuklarda) durumlara yol açar.
Bulguları: Kulak zarında kızarıklık, matlık,şişme,bombeleşme ve ilerlemiş olgularda akıntı görülebilir.
Küçük çocuklar ve bebeklerde: Kulağını çekme veya kaşıma aşağıdaki belirtilerle beraberse,duymama, seslere tepki vermeme,ağlama, huzursuzlanma, ateş, kusma, kulaktan akıntı
Büyük çocuklar, ergen ve erişkinler için: Kulakta ağrı, kulak dolgunluğu ve basınç hissi, işitmede azalma-kayıp, bazen denge kaybı ve baş dönmesi, bulantı ve kusma, kulakta akıntı, hafif ateş
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Hastanın şikayetlerininyanı sıraotoskop ile kulak muayenesi yapılarak tanısı kolayca konabilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Orta kulak enfeksiyonu tedavisinde antibiyotik kullanılmaktadır. Aynı zamanda ateş, huzurluk için ateş dürücü ilaçlar kullanılmaktadır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Kulakta akıntının devam etmesi, işitme azlığı ateş ve ağrı şikayetinin devam etmesi veya geçmemesi enfeksiyonun devam etiiğini gösterir. Tedavi sonra bu şikayetler değerlendirilmelidir. Özellikle şikayetlerinin 72 saatten fazla sürmesi tedavinin değiştirilmesini ve gerekirse hastaneye yatma gereksinimi doğurabilir.
Üç yaşına kadar bütün çocukların yaklaşık 2/3’ü en az bir kez orta kulak enfeksiyonu geçirmektedir. Tüm çocukların %50’si hayatları boyunca 2 ve fazla atak geçirir. Orta kulak enfeksiyonu tedavi edilmezse enfeksiyonun orta kulaktan yayılmasına sebep olarak menenjit,yüz felci gibi durumlara yol açabalir. Görülme sıklığı böylesine yüksek olan bir hastalığın toplum tarafından iyi bilinmesi ve tedavisine erken başlanması önem arz etmektedir.
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