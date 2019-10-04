Oolong çayı nedir? Oolong çayı faydaları neler?
İki yıl süren çalışmalar sonucu Türkiye'de, yeşil ve siyah çayın ardından oolong çayı üretildi. Çin’de yaygın olarak tüketilen oolong çayı, renk ve aromasıyla dikkati çekiyor. İşte, oolong çayı ile ilgili diğer bilgiler ve çayın faydaları…
Oolong, geleneksel bir Çin çayıdır. Oolong çayı farklı renk ve şekillerdedir. Bu farklılıklar, çeşitli ülkelerin yaprakları farklı biçimde işlemelerinden kaynaklanmaktadır.
Çoğu oolong çayları, özellikle kaliteli olanları sadece belirli çeşitleri için kullanılan benzersiz çay bitki çeşitlerini içermektedir. Oksidasyon derecesi, çeşitliliğe ve üretim tarzına bağlı olarak %8 ila %85 arasında değişebilmektedir. Oolong, özellikle Güney Çin'de çay uzmanları ile Güneydoğu Asya'daki Çinli göçmenler arasında popülerdir.
OOLONG ÇAYI FAYDALARI NELER?
Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar,
Antioksidan bakımından zengindir,
Kan şekerini dengeler,
Kilo vermeye yardımcı olur,
Kolesterolü düşürür,
Vücutta bulunan toksitlerin atılmasını sağlar,
Ağız sağlığına katkı sağlayarak diş çürümesini önler,
Zihinsel performansı geliştirir,
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