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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
24.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Öksürüğü doğal yolla geçiren siyah turp- bal kürü nasıl yapılır?

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Öksürüğü doğal yolla geçiren siyah turp- bal kürü nasıl yapılır?

Öksürüğü doğal yöntemlerle geçirmenin yolunu arayanlar için basit bir önerimiz var: Turp-bal kürü. Siyah turp ve bal ikilisinden oluşan bu kür, öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için faydalı oluyor. Peki, turp-bal kürü nasıl yapılır?

Havaların soğuması ve sıcaklıkların ani değişimiyle birlikte nezle, grip, sinüzit ve ses kısılması, kuru öksürük gibi solunum yolları hastalıkları daha sık görülmeye başlandı. Bu tür sağlık sorunlarına geleneksel yaklaşımlar, bitkisel çözümler, doğal şifaya yönelik arayışlarla da çözüm üretmek mümkün. En yaygın olan yöntemlerden biri ise turp ve bal ikilisi. Siz de kronikleşen öksürüğü bir çırpıda kesmek istiyorsanız siyah turp ve balın mucizevi faydasından yararlanabilirsiniz. Peki, siyah turp- bal kürü nasıl yapılır?

İlk olarak orta boy siyah turpu yıkayın.
Siyah turpun tepesini kesin ve içerisini dolma yapar gibi oyun, bu işlemi yaparken en alt kısmı delmemeye özen gösterin.
Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin (içilecek sıvı bardağa akacak) ve oyuğun içine bir yemek kaşığı bal ekleyin.
Daha önce kestiğiniz turpun baş kısmıyla oyuğu kapatın ve 12 saat bekletin. Süre sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Kimler Kullanmamalıdır?

Emziren annelerin ve hamile kadınlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir, bu nedenle bu sınıfa girenler kullanmamalıdır.

Siyah Turp Faydaları

Siyah turp, içerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir çaredir.

Siyah turpun sayesinde böbrek ve safra kesesi taşlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Siyah turp, zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Öte yandan gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için uygundur.

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