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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
09.10.2018 - 22:37, Son Güncelleme:

Ödem nasıl atılır? Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir?

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Ödem nasıl atılır? Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir?

Ödem nasıl atılır sorusunun yanıtı ağrı çeken vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ödem birçok şekilde ortaya çıkabiliyor. Sürekli karbonhidratlı besinler yemek, az su içmek ve hatta stres ödem nedenleri arasında yer alıyor. Peki, ödem nasıl atılır? Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir?

Sağlıklı Yaşam ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Aktaş, herhangi bir hastalığa bağlı olarak değil de kazanılan yanlış alışkanlıklar sebebiyle oluşan ödemin nasıl engelleneceğini anlattı.

Ödemden kurtulmanın yolları nelerdir?

1) Günlük tüketilen tuz miktarı düşürülmelidir. İşlenmiş kuruyemişlerde, turşularda, cips ve krakerlerde fazladan tuz bulunur. Bunları tüketmekten kaçınılmalıdır. Yemeklerdeki tuz miktarı günlük 6 gramı geçmemelidir.

2) Gün içinde tüketilen su miktarı 2 litreye çıkarılmalıdır. İçilen meyve suları ve çaylar, su miktarına dâhil edilmez.

3) Alkol ve sigara alışkanlığı sınırlanmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durulmalıdır.

4) Vücutta şişme yapan gıdalar tüketilmemelidir.

5) Lif oranı yüksek gıdalara ağırlık verilmeli, bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir.

6) Fazla oturan ve kilo fazlası bulunan kişilerde ödem kaçınılmaz olarak oluşur.

7) Vücutta oluşan ödemi gidermek için bitki çaylarından yardım almak gerekir.

8) Hazır paketlenmiş gıdaların tüketimi en aza indirilmelidir.

9) Kafein tüketimi azaltılmalıdır.

“Herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayan ödemi ne kullanarak engellemek mümkündür?” sorusunu da yanıtlayan Dr. Aktaş, şu önerileri sıraladı:

-- Maydanoz sapları bir bardak su içine koyulup kaynatıldığında ve kahvaltı öncesi içildiğinde ödemi artırır. Aynı zamanda A ve C vitamini içeren maydanoz, bağışıklık sistemini de güçlendirir.

-- Ananas içerdiği yüksek orandaki potasyum ve lif ile ödem oluşmasını engeller, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-- Süt ve yoğurt gibi kalsiyum içeren besinler, vücuttaki sıvıların mineral dengesini korur. Aşırı ödem oluşan insanlar, her gün 1-2 bardak süt ve 1 kâse yoğurt tüketmelidir.

-- Yulaf, bol miktarda lif içerdiğinden sindirimi hızlandırıp bağırsakları çalıştırır. Bu şekilde vücutta oluşan ödemden kısa sürede kurtulmak mümkündür.

-- Adaçayı ve ısırgan otundan hazırlanan bir çay ile kısa sürede ödemi idrar ile atmak mümkündür.

-- Kayısı ve kavun gibi meyveler, sindirimi hızlandırarak ödemi engeller.

-- Nar ve muz da ödem attırmaya yardımcı olur.

-- Karahindiba bitkisi, çay şeklinde tüketildiğinde yiyeceklere bağlı anlık ödemin yok edilmesinde oldukça etkilidir.

-- Zayıflamaya yardımcı olan, ödemi yok eden birçok cilt problemine çözüm olan yeşil çayı, her kadın günde iki bardak tüketmelidir. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır. Vücutta oluşan ödemi kısa sürede yok eder.

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