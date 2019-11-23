Menenjit hastalığı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır kaç sene korur?
Yüzyıllardır en ciddi sağlık sorunlarından olan menenjit, özellikle çocuklarda görüyor. Beyni ve omuriliği kaplayan meninks ismindeki zarın iltihaplanması ile ortaya çıkan menenjit tedavi edilmediği takdirde insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Hastalıktan korunmak için uzmanlar menenjit aşısını uygun görüyor. Peki, menenjit hastalığı nedir? Menenjit aşısı ne zaman yapılır ve kaç sene korur? İşte, merak edilenler.
Özelikle 1 yaşından küçük bebeklerde (0-6ay), ergenler ve 16-24 yaş arasındaki genç erişkinlerde ve 65 yaş ve üzeri grupta görülen menenjit, ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, ense sertliği ile kendisini gösteriyor. Antibiyotik olarak bilenen menenjit aşısı ise, hastalık için korumada etkili oluyor. Peki, menenjit belirtileri nelerdir? İşte, menenjit hastalığı hakkında bilgiler.
Meningokoksik menenjit, ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, ense sertliği ve sıklıkla pembe renkli döküntüler ile seyredebilen bir hastalıktır. Özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde daha fazla görülür. Kalabalık yerlerde ve toplu yaşanan yerlerde hasta kişilerden diğerlerine bulaşma ihtimali daha fazladır. Hastalığın etkeni Neisseria meningitidisadı verilen bir bakteridir.
KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Meningokokal hastalığın insanlar arasında en sık görüldüğü yaş grupları 3 kategoriye ayrılır. Özelikle 1 yaşından küçük bebeklerde (0-6ay), ergenler ve 16-24 yaş arasındaki genç erişkinlerde ve 65 yaş ve üzeri grupta hastalık daha fazla oranda görülmektedir.
Hastalığa yatkınlık yaratan diğer faktörler aşırı kalabalık ortamlarda yaşama (yatılı okullar ve askeriye), yoksulluk, sigara içmek veya sigaraya maruz kalmak, özellikle grip başta olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmek, kış ayları ve yeni bir topluma taşınmak sayılabilir.
MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Korunmada, hekim tarafından uygun görülen yakın temaslı kişilere proflaktik(koruyucu) antibiyotik verilmesi önemlidir.
Aşısı, ülkemizde sadece risk gruplarına yapılmakta ve rutin bağışıklama takvimi içinde yer almamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde er ve erbaşlara rutin olarak uygulanmasının yanı sıra, hastalık etkeninin sürekli olarak görüldüğü bölgeleri ziyaret edecek olanlara (Hac ziyareti gibi) aşı yapılmaktadır.
HASTALIĞIN NEDENLERİ NEDİR?
Neisseria meningitidis’in neden olduğu meningokokal hastalık tüm dünyada çocuk ve genç erişkinlerin en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Neisseria meningitidis (meningokok) isimli bakteri çeşitli hastalık tablolarına yol açar. Bunlar arasında en sık görülenleri ve en tehlikeli olanları meningokoksemi ve menenjittir.
HASTALIK NASIL BULAŞIR?
Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insandır. Meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direk temas ya da damlacık yolu ile gercekleşmektedir.
KALITSAL MI?
Meningokoksik menenjit kalıtsal bir hastalık değildir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle