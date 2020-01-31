Kurdeşen (ürtiker) nedir? Kurdeşen belirtileri neler?

Dabaz veya kurdeşen olarak bilinen kurdeşen, ilaçlara, yiyeceklere, infeksiyonlara ve daha pek çok uyarana bağlı olarak gelişebilen ve sık karşılaşılan bir hastalıktır. Ürtiker, hassasiyet sonucu ortaya çıkan Alerjik reaksiyonlar ile deride döküntüler ve kaşıntı ile kendini gösteren duruma tıpta verilen addır. Halk dilinde kurdeşen olarak bilinmektedir ve 6 haftadan az sürene akut, fazla sürene ise kronik denilmektedir. Kronik ürtikerin cildin daha derin kısmını etkilemesi durumunda anjioödem ortaya çıkar.



Akut ve kronik ürtikerin belirtileri aynı olmakla birlikte nedenleri farklı olabilmektedir.



KURDEŞEN BELİRTİLERİ



• Etrafı kızarık ortası soluk yüzeysel kaşıntılı cilt döküntüsü

• 2 mm'den 30 cm'ye kadar ulaşan kaşıntılı kabarıklık.

• Aniden başlayan ateşle birlikte kaşıntı.



Akut ürtikerin nedenleri



• Enfeksiyonlar

• İlaç ve diğer kimyasal maddeler. örn: astım ilaçları.(örn: astım ilaçları.)

• Besinler (çerezler, yumurta, balık ve diğer deniz ürünleri, süt, çilek,...)• Böcek sokmaları (arı, örümcek, ...)

• İlkbahar polenleri (çiçek polenleri, kavak polenleri vb.)Kronik ürtikerin nedenleriNedeni zor bulunmakla birlikte,• Stres, basınç,soğuk, güneş,egzersiz,

• Diğer bazı cilt hastalıkları veya cilt dışı sistemik hastalıklar

• Ailevi/kalıtsal hastalıklar

• Alerjiye yol açan maddenin sürekli alımı.



KURDEŞEN BELİRTİLERİ



• Etrafı kızarık ortası soluk yüzeysel kaşıntılı cilt döküntüsü

• 2 mm'den 30 cm'ye kadar ulaşan kaşıntılı kabarıklık.• Aniden başlayan ateşle birlikte kaşıntı.



Akut ürtikerin nedenleri



• Enfeksiyonlar

• İlaç ve diğer kimyasal maddeler. örn: astım ilaçları.(örn: astım ilaçları.)

• Besinler (çerezler, yumurta, balık ve diğer deniz ürünleri, süt, çilek,...)

• Böcek sokmaları (arı, örümcek, ...)

• İlkbahar polenleri (çiçek polenleri, kavak polenleri vb.)



Kronik ürtikerin nedenleri



Nedeni zor bulunmakla birlikte,

• Stres, basınç,soğuk, güneş,egzersiz,

• Diğer bazı cilt hastalıkları veya cilt dışı sistemik hastalıklar

• Ailevi/kalıtsal hastalıklar

• Alerjiye yol açan maddenin sürekli alımı.