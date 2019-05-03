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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
03.05.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Kolesterol nedir, kolesterol nasıl yükselir?

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Kolesterol nedir, kolesterol nasıl yükselir?

Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi de kolesterol yüksekliğidir. Sağlık açısından kan kolesterol düzeyinin normal sınırlar içinde tutulması gerekir. Ancak bazı durumlarda bu denge sağlanamayabilir. Peki, kolesterol nedir, kolesterol nasıl yükselir?

Kolesterol, kan dolaşımında ve hücre yapısında bulunan, hücrenin dayanıklılığından sorumlu, yaşamsal açıdan önemli olan yağ benzeri bir maddedir. Vücudun kolesterole de ihtiyacı vardır ancak kolesterol düzeyinin yüksek olması bir takım sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Kolesterol yüksekliğinin hiçbir belirtisi olmayabilir ancak kişiler 20 yaşından itibaren kolesterol düzeyi normal bile olsa 5 yılda bir kontrol yaptırmalıdır.

Yüksek Kolesterolün Zararları

• Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlarında birikir ve kan damarlarının sertleşmesine, daralmasına neden olabilir:
• Kalbi besleyen atardamarlarda kolesterol birikiminin olması göğüs ağrısı, kalp krizi gibi sorunları ortaya çıkarır.
• Böbrek damarlarında kolesterol birikimi yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
• Yüksek kolesterolün kontrol altına alınması ile yaşam süresinin uzadığı, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin azaldığı ve kalıcı sakatlıkların önlendiği kesin olarak gösterilmiştir.
• Beyini besleyen boyun damarlarında kolesterol birikimi olması felçlere, konuşma bozukluklarına, dengesiz yürümeye, bilinç kaybına yol açar.
• Bağırsağı besleyen damarları tıkayarak bağırsak ölümüne, göz damarlarını tıkayarak körlüğe, bacak damarlarını tıkayarak gangrene vs. yol açabilirler

Kolesterol neden yükselir?

• Sağlıksız beslenme
• Tiroid bezinin yetersiz çalışması,
• Karaciğer ve böbrek hastalıkları,
• Şeker hastalığı ve bazı ilaçlardır,
• Sigara içenler yüksek kolesterol seviyeleri açısından risk grubundadırlar,

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