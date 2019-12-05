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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.12.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?

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Kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?

Sivrisinek ya da böcek ısırığıyla özdeşleşen kaşıntı, bazen bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Kaşının altında alerji, egzama, iç organ hastalıkları gibi nedenler yatabiliyor. Sinir bozucu olan bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli yöntemler var. Peki, kaşıntıya ne iyi gelir? Kaşıntı neden olur?

Kaşıntı, onlarca farklı nedenle oluşabilen bir rahatsızlıktır. Özellikle geçmeyen kaşıntı evreleri, birtakım hastalıkların habercisi olabilir. Erkek, kadın ve çocuk fark etmeksizin herkeste eşit oranda görülebilir. Kronik kaşıntıların ana nedeni fiziksel olabileceği gibi tamamen psikolojik de olabilir. Devam eden kaşıntı süreçlerinde baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve benzeri belirtiler ortaya çıkarsa bir uzman yardımı almakta fayda vardır.

Kaşınma Sorunu Kimler Daha Çok Etkiler?

1- Diyabet: Gizli diyabet ve hamilelikte şeker gibi hastalıklarda kaşıntı had safhaya varabilir. Diyabet hastaları yapıları gereği çok daha hassas olduğu için belli başlı belirtiler çok daha yoğun olarak hissedilmektedir.

2- Hamilelik: Gebelik döneminde vücutta çok farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Bir dönüşüm süreci yaşandığı için ödem, şişlik ve kaşıntı gibi sorunlar ara ara görülmektedir. Hamilelik sona erdikten sonra bu belirtiler de kendiliğinden geçer.

3- AIDS: AIDS bağışıklık sistemini felce uğratan, son derece tehlikeli ve sinsi bir hastalıktır. Bireyler birçok farklı rahatsızlığa çok daha açık hale gelir. Kaşıntı problemi yaşayan AIDS hastaları aynı zamanda halsizlik, iştahsızlık ve ani kilo kayıplarıyla uğraşabilir.

Kaşıntının Fiziksel Nedenleri Nelerdir?

1- Alerjik reaksiyonlar: Alerjisi olan gıdaları bilmeden yiyen kişilerde en fazla rastlanan bulgu kızarıklık ve kaşıntıdır. En çok bal, polen ve çikolata alerjilerinde görülür. Reaksiyonların ortaya çıkardığı belirtiler kendiliğinden azalır ve geçer.

2- Kullanılan ilaçlar: Özellikle depresyon ve mide için kullanılan ilaçların yan etkiler kısmı dikkatle okunmalıdır. Yan etkilerin en fazla hissedildiği dönemlerde baş ağrısı, bulanık görme ve kaşıntı ortaya çıkabilir. Bu kaşıntılar da tıpkı alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi geçicidir.

3- Karaciğer sorunları: Kara ciğerin eski işlevlerini yerine getirememesi ve buna bağlı olarak kişinin hastalanması kaşıntılara neden olabilir. Karaciğer iyileşme sürecine girdiğinde bu emareler de giderek azalır.

Kaşıntının Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

1- Psikosomatik nedenler: Sadece fiziksel etkenler değil psikolojik faktörler de kaşıntının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Bazı durumlarda ise fiziksel bir pataloji kaşıntı belirtilerini arttırabilir. Tıp literatüründe buna psikosomatik bulgular denir. Ancak söz konusu hastalık geçtikten sonra kişinin psikolojisi düzelmekte ve kaşıntı ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

2- Depresyon: Depresyona meyilli olan kişilerde içine kapanma, toplumdan kopma ihtiyacı gibi sosyal fobiler gelişir. Bu sosyal fobiler ile birlikte herhangi bir fiziksel neden olmamasına rağmen kaşıntı ve baş ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

3- Paranoya ve kaygı semptomları: Kaygının ilerleyip paranoyaya yol açtığı durumlarda kişi vücudunun üzerinde böceklerin dolaştığını zannedebilir. Aynı şey alkolizm vakalarında da görülmektedir. Halüsinatif bir bulgu olarak kaşıntı, çok nadir görülen bir hastalıktır.

Kaşıntının Beslenme ile İlgili Nedenleri Var mıdır?

1- Acı yemek: Aşırı acı yendiğinde karaciğer uyarı verir ve kişilerin özellikle kafa bölgesinde kaşıntı başlar. Bu şekilde vücudu alarm veren kişilerin diyet yapmaları ve uzun bir süre acı içeren besinler yememeleri gerekiyor.

2- Baharatlı yemek: Kekik, pul biber ve nane gibi baharatların yemeklerde fazla tüketilmesi kaşıntı ihtiyacını arttırabilir.

Kaşıntı Nasıl Geçer?

1- Aşırı terlemeden kaçınılmalı: Aşırı terleme, cilt bariyerini yıkar ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Kaşınmanın önüne geçmek için ter emen özel kumaşlı kıyafetler giyilmelidir.

2- Krem ve pudra kullanılmalı: Kaşıntı giderici pudra ve kremler aktif olarak kullanıldığı takdirde bu yöndeki şikayetler yarı yarıya azalır. Özellikle kaşınan bölgeye günde ya da bir iki kere bu özel kremlerden sürülebilir.

3- Su içmek: Bol bol su içmek baş ağrısını giderdiği gibi kaşıntı şikayetlerini de en aza indirgiyor.

 

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