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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
14.11.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Hamileyken uçak yolculuğu yapılır mı?

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Hamileyken uçak yolculuğu yapılır mı?

Hamileyken uçak yolculuğu yapılır mı? sorusu anne adaylarının seyahat planlamaları yapmadan önce merak etti sorular arasında yer alıyor. Öncelikle gezi planı hamilelik göz önünde bulundurularak ve hekime danışılarak yapılmalıdır.Hekim tarafından önerilen ilaçları ve vitaminleri , reçeteleriyle birlikte yanınızda bulundurmalısınız gerekmektedir. Peki hamileyken uçak yolculuğu yapacak olanların dikkat etmesi gereken konular nelerdir?

Seyahat sırasında gerekli olduğu veya acil durumda yardım alabileceğiniz yerlerin (ambulans,hastane,doktor) koşullarını , doktorunuzla birlikte değerlendirerek, adres ve telefon numaralarını önceden tesbit etmelisiniz.Kan grubunuzu varsa özel durumunuzu (allerji v.b.),doktorunuzun adı ve telefon numarasını içeren bilgileri bir karta yazıp pasaportunuzun içinde veya cüzdanınızda bulundurmalısınız.

Hamilelikle ilgili seyahat uyarıları

Sıcak iklimi olan yerlerde metabolizmanın zaten hızlanmış olması sebebiyle rahat edilemeyebilir.Yüksek rakımlı bölgelerde oksijen düzeyine adaptasyon nedeniyle sıkıntı olabilir.3658 m’nin üzerindeki yüksek yerlere seyahat önerilmez.İdrarınızı tutmamalısınız,idrar yolu enfeksiyonu oluşabilirDekompresyon sendromu nedeniyle gebeler tüplü dalıştan kaçınmalıdır.

Uçak Yolculuğu

Ticari uçuşlar anne ve fetüs için normalde güvenlidir. Ancak, hamileliğin son ayı ve doğumdan sonraki 7 güne kadar hava seyahati önerilmemektedir. Birçok havayolu şirketi hamile kadınların uçağa kabul edilmesini kısıtlamaktadır. Komplike olmayan hamilelikler için genel kriterler şunlardır: Tek ceninli gebelikler için, 36. haftaya kadar uzun mesafeli uçuş, Birden çok ceninli gebelikler için, 32. haftaya kadar uzun mesafeli uçuş. Gebeliğin 28. haftasından sonar; sağlıklı olma durumu, normal gebelik ve beklenen doğum tarihini belirten, doktordan alınmış bir belge taşınmalıdır. Kalkış tarihini izleyen 4 hafta içinde doğumun gerçekleşmesi veya doğumda birtakım komplikasyonlar oluşması bekleniyorsa, bazı havayolu şirketleri sağlık durumunu belirten ,uçulabileceğine dair rapor alınmasını gerekli görebilir.Hamileyseniz ;rahat edebilmek için koridor tarafındaki koltukları tercih etmeniz hareket etmeniz ve koridorda dolaşabilmeniz açısından rahatlık sağlayacaktır.Uzun mesafeli uçuşlarda hamile kadınlar için az da olsa DVT(derin ven trombozu) riski vardır. Eğer uçakla seyahat ediyorsanız yeterli miktarda su içmeli ve düzenli olarak hareket etmelisiniz. Uzun mesafeli uçuşlar için bacak şişmelerini engelleyen uçuş çorapları (varis çorabı) alabilirsiniz. Ayağınıza uygun olan ve doğru türde çoraplar satın aldığınızdan emin olmalısınız. Yanlış giyilen çoraplar DVT riskini artırabileceğinden,doktorunuzla görüşerek önerisi doğrultusunda çoraplarınızı kullanmalısınız.

Seyahat Aşıları

Genel olarak aşılanmanın gerektiği ülkelere seyahat etmeniz tavsiye edilmez. Benzer şekilde anti-malarial tabletler hamile kadınlar için güvenli değildir. Bununla birlikte bu ülkelere seyahat etmeniz zorunlu ise doktorunuzla ve Seyahat Sağlığı Hekimi ile görüşerek aşılarınızla ve sıtma proflaksisi ile ilgili gebelerde uygulamaları öğrenmelisiniz.

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