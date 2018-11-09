Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Gebelikte ilk belirtiler

Uzmanlar kadınların, ay içinde regl öncesinde her zamankinden farklı duygular ya da fiziksel durumlar hissediyorsa bunları iyi değerlendirmesi ve gebelik durumunu göz önünde bulundurması gerektiğini söylüyor. İşte, hamileliğin ilk belirtileri hakkında tüm detaylar...

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamilelik belirtileri kadınlarda genellikle bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Ayrıca, meme başının renginde koyulaşma ve adet kanamasının gecikmesi de en yaygın görülen belirtiler arasındadır. Hamilelik belirtileri her anne adayında farklılık göstermekle birlikte, en yaygın olanları şunlardır;

GÖĞÜSLERDE HASSASLAŞMA VE AĞRI: Hassas ve ağrılı göğüsler, göğüs uçlarınızın renginin koyulaşması ve hatta göğsünüzün üstündeki damarların daha belirgin bir hal alması hamile olduğunuzun ilk belirtilerinden biri olabilir.

MİDE BULANTISI VE KUSMA: Hamilelik sürecinde en yaygın görülen belirtilerden biri de bulantı hissidir. Bu belirti 6. haftadan itibaren kendini göstermeye başlar. Özellikle sabahları uyandığınızda midenizin bulandığını hissediyorsanız ve hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız hamile olma olasılığınız yüksektir. Bunun nedeni vücutta değişen hormon salgılamalarıdır.

DUYGUSAL DEĞİŞİKLİKLER: Gebeliğin ilk anlarından itibaren hormonlarda değişiklikler söz konusu olduğu için, gebelerde duygusal değişiklikler görülmesi çok normaldir. Aşırı hassasiyet, kolaylıkla ağlayabilme, sinirlenme gibi belirtiler hamilelik belirtileri olabilir.

BAŞ DÖNMESİ: Gebeliğin ilk haftalarında karşılan en yaygın belirtilerden biri de baş dönmesidir. Gebelikte baş dönmesi yaşanmasının nedeni ise rahmin yaptığı baskı sonucu yeterli miktarda kan pompalamamasıdır.

AŞ ERME: Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında en yaygın görülen özelliklerden biridir. Ancak her gebe kadın aş erme belirtisini yaşamaz. Ortalama 3-4 aylık gebelik var ise, aş ermeler başlayabilir. Bu hamilelik belirtisi çok sürmeden sonlanır.

UFAK KANAMALAR: En kesin gebelik belirtilerinden biri de budur. Halk arasında "üstüne görme" olarak nitelendirilen bu durum normal adet kanaması gibi olmaz. Daha çok kendini "ufak lekelenmeler" şeklinde gösterir.

KRAMPLAR: Regl dönemlerinde yaşadığınız krampların benzerini yaşıyor olmanız da hamilelik belirtisi olabilir. Çünkü rahminiz kendini bebeğe hazırlarken genişler ve bu tür kramplar ortaya çıkabilir.

SIK SIK TUVALETE ÇIKMA: Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı da gebeliğin belirtileri arasındadır. Çünkü hamileyken vücudunuz ekstra sıvılar üretir, bu da mesanenizin normalden fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca, idrarınızın rengi koyu veya koyu sarı ise bu da gebeliğe işarettir.

NEFES DARLIĞI: Hamileliğin belirtilerinden bir diğeri, nefes darlığıdır. Çünkü rahminizde büyümekte olan cenin oksijene ihtiyaç duyar ve bu durum da annenin daha fazla oksijene ihtiyaç duyması anlamına gelir.

ŞİŞKİNLİK VE KABIZLIK: Gebelik nedeniyle artan "progesteron" salgısı, sindirim sistemini etkileyerek, kabızlık ve şişkinlik gibi durumlara yol açabilir.

KOKULARA KARŞI HASSASİYET: Hamilelik döneminde kokulara ve yemeklere karşı hassasiyet oluşur. Bu nedenle de en ufak bir kokuyu alırsınız ve burnunuz son derece keskinleşir ve normalden daha fazla koku alırsınız.

ADET GECİKMESİ: Beklenen adet tarihinizde hala adet görmediyseniz, gebe olma ihtimaliniz çok yüksektir. Ayrıca, normalde olduğundan daha açık renkli bir kanamayla karşılaşıldığında da bu durum gebeliğe işaret ediyor olabilir. Hamileliğin ilk ve en kesin belirtisidir.

YORGUNLUK HİSSİ VE HALSİZLİK: Vücutta artan hormon seviyelerinden dolayı, aniden kendinizi aşırı bitkin hissedebilirsiniz. Bu belirti birçok kadın için ilk üç aylık dönem boyunca sürer ve ikinci üç aylık döneme geldiğinde ortadan kaybolmaya başlar.

TAT ALMADA FARKLILIK: Her zamankinden daha fazla tat alıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu da erken hamilelik belirtilerinden biridir. Gebelik döneminde hormonlarda değişiklik yaşandığı için burun koku alma duyusunu en üst seviyede yaşar. Özellikle parfüm ve sigara kokusu gebe bayanların bulantısını arttırabilir.