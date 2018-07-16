Ferritin nedir? Ferritin eksikliği neden olur?
Vücudumuzda önemli bir etkisi bulunan ferritinin ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Beslenme bozuklukları, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar sistemdeki ferritin eksikliğine sebep olan durumlar arasında yer alıyor. Peki, ferritin nedir? Ferritin eksikliği neden olur?
Ferritin, karaciğer başta olmak üzere, kemik iliği, dalak ve bağırsaklar olmak üzere vücuttaki tüm dokularda bulunan ve gerektiğinde kullanılacak zamana kadar demirin depolanmasını sağlayan bir çeşit depo proteindir.
FERRİTİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
Ferritin eksikliği demir eksikliği ile alakalıdır. Yeterli demir olmadığında kan üretimi azalıp dokulara oksijen taşınması azalır ve ferritin eksikliği baş gösterir. Ferritin eksikliği ayrıca kazalar ya da düşmeler sonucu oluşan yara ve iç kanamalar, kadınlardaki adet kanamaları, kronik enfeksiyonları da ferritin eksikliğine sebebiyet veren nedenlerdendir.
Beslenme bozuklukları, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar sistemdeki ferritin eksikliğine sebep olan başlıca durumlardandır. Vücudun ihtiyacı olan gıdalar yoluyla alınması gereken demirin sindirim sistemi tarafından yeterince işlenememesi de ferritin eksikliğine yol açar. Eksikliği (düşmesi) de, yüksekliği (yükselmesi) de bedensel bazı problemlerin işareti. Bu nedenle; yıllık sağlık taramalarınızda ferritininize de baktırmanızda fayda var.
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