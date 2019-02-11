Diyare nedir?
Diyare ya da vatandaşlar tarafından bilinen ismiyle ishal, günde üç seferden fazla, sulu ve gevşek dışkılama halidir. Oldukça yaygın karşılaşılan bir sorun olan diyare, genellikle özel bir bakım veya tedavi gerektirmeden bir veya birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. İşte, diyare hakkında bilinmesi gerekenler...
Normalden daha sık ve sulu ya da yumuşak kıvamlı dışkı çıkarılmasına İshal (Diyare) denir. Günde 2 ya da 3 kez normal kıvamlı dışkılama ishal sayılmaz. İshal bağırsak hareketlerinin hızlanması, dolayısıyla da içindeki maddelerin hızlı ilerlemesi sonucu oluşur. Bu sırada bağırsaklardan sıvı emilimi azalır. İshal Akut ve Kronik olarak iki kısımda incelenmektedir.
Akut tip 3 haftadan kısa sürer ve nedeni genellikle mikrobik kökenlidir. Kronik tip ishal ise ishal durumunun 3 haftadan uzun sürmesi ile karakterizedir. Nedeni genellikle bağırsağın fonksiyonel hastalıklarıdır.
İshaliniz üç günden fazla sürdüyse, karnınızda veya makatınızda şiddetli ağrı varsa, 38,8 °C veya üstü ateşiniz oluyorsa, dışkınızda kan veya katran rengi varsa, dehidratasyon (Aşırı sıvı kaybı) bulgularınız varsa, acil bir şekilde doktora başvurmak gerekir.
DİYARE NEDEN OLUR?
Beslenme alışkanlıklarındaki ani değişiklikler (Örneğin yolculuk nedeniyle),
Zehirli enfeksiyonlar (Tifo, para tifo enfeksiyonları, basilli ya da amipli dizanteri, kolera)
Besinlere karşı gelişen alerjiler (Süt ve süt ürünleri, meyve ve kabuklu deniz hayvanları)
Zehirlenmeler (Alkol, tütün, kokmuş et, mantar, civa, arsenik),
Sindirim kanalı ya da bezlerindeki yangılanmanın yol açtığı bozukluklar (Kalın bağırsak, ince bağırsak, on iki parmak bağırsağı, mide, pankreas ve safra kesesi yangıları)
Vitamin yetersizlikleri
Paraziter etkenler
BELİRTİLERİ NELER?
Karın ağrıları ve krampları,
Gaz ve bulantı
Sürekli sıkışma hissi ishale sıklıkla eşlik etmektedir.
Nedene bağlı olarak ateş ve kanlı dışkılama da bu belirtilere eklenebilir.
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