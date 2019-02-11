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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
11.02.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Diyare nedir?

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Diyare nedir?

Diyare ya da vatandaşlar tarafından bilinen ismiyle ishal, günde üç seferden fazla, sulu ve gevşek dışkılama halidir. Oldukça yaygın karşılaşılan bir sorun olan diyare, genellikle özel bir bakım veya tedavi gerektirmeden bir veya birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. İşte, diyare hakkında bilinmesi gerekenler...

Normalden daha sık ve sulu ya da yumuşak kıvamlı dışkı çıkarılmasına İshal (Diyare) denir. Günde 2 ya da 3 kez normal kıvamlı dışkılama ishal sayılmaz. İshal bağırsak hareketlerinin hızlanması, dolayısıyla da içindeki maddelerin hızlı ilerlemesi sonucu oluşur. Bu sırada bağırsaklardan sıvı emilimi azalır. İshal Akut ve Kronik olarak iki kısımda incelenmektedir.  

Akut tip 3 haftadan kısa sürer ve nedeni genellikle mikrobik kökenlidir. Kronik tip ishal ise ishal durumunun 3 haftadan uzun sürmesi ile karakterizedir. Nedeni genellikle bağırsağın fonksiyonel hastalıklarıdır.

İshaliniz üç günden fazla sürdüyse, karnınızda veya makatınızda şiddetli ağrı varsa, 38,8 °C veya üstü ateşiniz oluyorsa, dışkınızda kan veya katran rengi varsa, dehidratasyon (Aşırı sıvı kaybı) bulgularınız varsa, acil bir şekilde doktora başvurmak gerekir.

DİYARE NEDEN OLUR?

Beslenme alışkanlıklarındaki ani değişiklikler (Örneğin yolculuk nedeniyle),

Zehirli enfeksiyonlar (Tifo, para tifo enfeksiyonları, basilli ya da amipli dizanteri, kolera)

Besinlere karşı gelişen alerjiler (Süt ve süt ürünleri, meyve ve kabuklu deniz hayvanları)

Zehirlenmeler (Alkol, tütün, kokmuş et, mantar, civa, arsenik),

Sindirim kanalı ya da bezlerindeki yangılanmanın yol açtığı bozukluklar (Kalın bağırsak, ince bağırsak, on iki parmak bağırsağı, mide, pankreas ve safra kesesi yangıları)

Vitamin yetersizlikleri

Paraziter etkenler

BELİRTİLERİ NELER?

Karın ağrıları ve krampları,

Gaz ve bulantı

Sürekli sıkışma hissi ishale sıklıkla eşlik etmektedir.

Nedene bağlı olarak ateş ve kanlı dışkılama da bu belirtilere eklenebilir.

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