Cennet hurması faydaları nelerdir?

Cennet hurmasının sindirim sistemi hastalıklarından kanser hastalığına kadar sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Rengi sarı ve turuncu renklerde değişen cennet hurması dünyanın dört bir yanında bulunan ve sevilen meyveler arasında yer alıyor. Cennet hurmasının rengi olgunluğuna bağlı olarak değişiyor. Henüz olgunlaşmamış ve yemeğe hazır olmayan cennet hurmasının rengi açık sarı oluyor. Yeterince olgunlaşmış olan cennet hurmasının rengi ise kahverengi oluyor.

Cennet hurmasının faydaları

Kilo verdirir

Cennet hurması meyvesi çok az yağ içeriğine sahiptir. Karbonhidrat içeriği de oldukça düşüktür ve bu nedenle diyet yapan ve iyi bir diyet yaparak ekstra kilolarını vermek isteyenler bu meyveden büyük ölçüde faydalanabilir. Çok fazla kilo vermek için değil de, iyi bir kiloyu korumak için düşük kalorili bir diyet uygulamak isteyenler, cennet hurmasına güvenebilirler.

Hemoroit hastalarına iyi gelir

Cennet hurmasının anti-hemorajik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Eski zamanlardan beri hemoroit yaralarında aşırı kanamanın kontrol edilmesinde kullanılmaktadır.

Sindirim sistemini düzenler

Lifler, bildiğiniz gibi, iyi bağırsak hareketleri için gereklidir. Bu lif bakımından zengin meyvelerin düzenli kullanımı bağırsak hareketiyle ilgili sorunları hafifletebilir ve böylece sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasının yolunu açabilir. Cennet hurmasında bulunan bileşenler, bağırsak hareketini düzenler, böylece ishalden kurtulma sağlar. Bu da sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Şeker hastaları için faydalıdır

Diyabet hastası olanlar açlık arzusuna eğilimlidir ve bu da çok sık görülür. Zengin lifli yiyecek olan cennet hurması açlık seviyelerini frenlemek için şeker hastaları tarafından tüketilebilir. Meyvenin kandaki şeker seviyesini de düzenlediği bilinmektedir.

Hipertansiyon için iyi

Sodyum, aşırı diyete dahil edildiğinde hipertansiyonu tetikleyebilir. Trabzon hurması, düşük sodyum seviyelerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, hipertansiyonu olanlar için tasarlanmış dengeli bir düşük sodyum diyetinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Bağışıklığı güçlendirir

İyi bir C vitamini kaynağı olan cennet hurması, dengeli beslenmenizde düzenli olarak kullanıldığında, bağışıklık seviyelerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Böylece, soğuk algınlığı, grip ve astım dahil çeşitli akciğer enfeksiyonlarına karşı bir kalkan görevi görür.

Kanserle savaşır

Zengin bir antioksidan kaynağı olan bu meyve, serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olur. Aksi takdirde serbest radikaller hücreye zarar verebilir ve kanseri tetikleyebilir. İçeriğinde yer alan A vitaminin yanı sıra shibuol ve betulinik asitin varlığı, bu meyvenin kanserle mücadele özelliklerini zenginleştirir.

Kırmızı kan hücrelerini arttırır

Bu meyvede bulunan bakır, uygun demir emilimine de yardımcı olur. Bu da kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcı olur.

Karaciğeri temizler

Cennet hurması zararlı oksijen kaynaklı serbest radikalleri temizleyen antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca toksik maddelerin etkisini azaltır ve hücre hasarını önler. Bu sonunda detoksifiye bir vücut ve sağlıklı bir karaciğer ile sonuçlanır.

Enerji verir

Cennet hurması yüksek potasyum ve şeker içeriğinden dolayı doğal bir enerji verici olarak kabul edilir. Günde 1 adet tüketilen cennet hurması herhangi bir güç dolu aktiviteyi gerçekleştirmek için bize anında enerji verebilir. Yorgunluk ve stresin giderilmesi için iyi bir seçimdir.

Cennet hurması besin tablosu

• Kalori: 118

• Karbonhidrat: 31 gram

• Protein: 1 gram

• Yağ: 0.3 gram

• Fiber: 6 gram

• A Vitamini: RDI'nın% 55'i

• C Vitamini: RDI'nın% 22'si

• E Vitamini: RDI'nın% 6'sı

• K vitamini: RDI'nın% 5'i

• Vitamin B6 (piridoksin): RDI'nın % 8'i

• Potasyum: RDI'nın% 8'i

• Bakır: RDI'nın% 9'u

• Manganez: RDI'nın% 30'u