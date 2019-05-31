Cenin nedir?
Gündemdeki haberler ardından cenin kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Üç aylıktan itibaren doğuma kadar geçen zamana 'cenin dönemi' adı veriliyor. Peki, cenin nedir, cenin neye denir?
Fetus bir diğer adıyla cenin, üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen addır. İlk sekiz haftanın bitimiyle, 9.-40. haftalar arasını kapsayan fetal dönem başlar. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. Döllenmeden itibaren anne karnında 8. haftaya geçen sürede insan organizması embriyo iken, 8. haftadan sonra cenin adını alır.
Hamileliğinizin 8. haftasında vücudunuz ve bebeğinizdeki gelişmeler neler?
Bebeğiniz artık hareket ediyor ve yer değiştiriyor Bebeğinizin el ve ayaklarından perde şeklinde parmakları çıkmaya başladı bu hafta. Yavaş yavaş nefes borusu genişlemeye, kuyruğu da yok olmaya başlar. Beyninde, sinir yollarını şekillendiren sinir hücreleri oluşmaya ve kollara ayrılmaya başlar. Şu an bebeğinizin cinsiyetiyle ilgili hayaller kuruyor olabilirsiniz ancak biraz daha sabretmek zorundasınız. Çünkü bebeğinizin dış genital organları henüz oluşmadı. Bir fasulye tanesi kadar olan bebeğiniz, siz her ne kadar hissedemeseniz de artık hareket ediyor ve yer değiştiriyor.
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