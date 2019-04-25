Bebekler ne zaman görmeye başlar?

Görme, göz ile çevredeki varlıkların renklerini ve şekillerini ayırt etmeye yarayan fizyolojik süreçtir. Yeni anne olmuş yada annelik hazırlığı içerisindeki kadınlar, bebek sağlığı ve bebek gelişimi ile ilgili bilgileri sıklıkla sorguluyor. Bebeklerde görme zamanı da internette en sık araştırılan konulardan biri oluyor. Peki, bebekler ilk olarak ne zaman görmeye başlar? İşte, bebeklerde görme zamanı ile ilgili detaylar.

GÖRME NE ZAMAN BAŞLAR?

Doğumdan sonra ilk ışıkla beraber görme başlar. Anne karnındayken bebeklerin ışığı ayırt ettikleri bilinir ama buna gerçek anlamda “görme” demek mümkün değildir.

Bebekler karanlık ve aydınlığı ayırt etmelerine rağmen ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. İnsanlarda geceyi gündüzden ayırma işini aydınlığı karanlıktan ayıran hücreler yapar. Bebeklerde göz ile beyin arasındaki iletişim başlangıçta düzenli olmadığı için gecenin ortasında uyanabilirler. Ama bir süre sonra bu iletişim normal bir şekilde çalışmaya başlar ve bebeklerin uyku düzeni normale girer. Normalde bir bebeğin ilk birkaç haftada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayda göz göze gelmesi beklenir. Birkaç aylık bebekler net göremezler. Kendilerinden en fazla 50-100cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilirler. Bu yaşta çevre görmeleri merkezi görmeden daha iyidir.

GÖRME DUYUSU NE ZAMAN TAMAMLANIR?

Bebeklerde başlangıçta 50 cm mesafede olan görme, hareket yeteneklerinin artmasıyla beraber gelişir. Bebekler yeni doğduklarında sadece karşılarında ve yakın mesafede duran görüntüleri görebilirken zamanla başlarını da oynatarak ve çok yanlara bakamayarak izlerler. Daha sonra sadece gözleriyle, başlarını oynatmadan ve daha yanlarda duran cisimleri izleyebilirler ki, elini uzatıp yakalama ancak bu dönemden itibaren başlar. 6 aylıktan itibaren yakında olan hareketli cisimleri izlemesi artar. 5 yaş civarında erişkinlerle aynı düzeye varır. Ama bu yaşta hala gelişme sürer. 7-9 yaşından sonra gelişme tamamlanır.

BEBEKLERDE AY AY GÖRME GELİŞİMİ

Görme gelişim hızı her çocukta farklılık gösterebilir.

0-2 ay: 25-50cm mesafeden ışığı, canlı ve tek renkli (mavi hariç), parlak ve büyük cisimleri görür, ışığa bakar. Annesini fark eder. Çevredeki cisimleri merkezdekilerden daha iyi görür. Görme yaklaşık yüzde 5 düzeyindedir.

2-3 ay: Kendisine yakından bakan birisiyle göz göze gelebilir. Yatay eksende hareket eden ışık ve canlı renkli, parlak, büyük cisimleri izlemeye başlar. Bir süre sonra da dikey eksende hareket eden ışık ve canlı renkli, parlak, büyük cisimleri izlemeye başlar. Dairesel şekilde dönen cisimleri izleme en son gelişir.

3-6 ay: Canlı renkli, parlak, büyük cisimlerin yerini algılar ve tutmaya çalışır.

6-10 ay: Giderek daha küçük cisimleri daha uzaktan (1-3 m) görebilir ve tutmaya çalışır. Daha önceden tanıdığı bir cismim yarısını da görse tamamını tahmin edip tanıyabilir. Görme yaklaşık yüzde on düzeyindedir.

10-18 ay: Daha uzak mesafelerdeki (3-6m) cisimleri görebilir, kişileri tanıyabilir.

18 ay: Oyuncakların ayrıntısını, resimli kitaplardaki resimleri net görebilir, tanıyabilir.

24 ay: Cisimlerin en küçük ayrıntısını görebilir, benzerlikleri ve farklıkları ayırt edebilir.

3 yaş: Görmesi erişkin görmesinin yaklaşık yüzde 80’ine ulaşmıştır.