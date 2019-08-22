Balık pulu hastalığı nedir?
Halk arasında 'balık pulu' hastalığı olarak bilinen 'iktiyozis vulgaris', nadir olarak görülen hastalıklardan biridir. Hastalık bulaşıcı değil. Balık pulu hastalığının nedeni kalıtım, akraba evliliği ve gen mutasyonu olabilir. Peki, balık pulu hastalığı tam olarak nedir?
Balık pulu hastalığı Y kromozomuyla aktarılan genetik bir hastalıktır. İlk olarak İngiltere'de 1880'lü yıllarda Edward Lambert adlı kişide görülmüştür. Baba baskın veya çekinik olsa bile, erkek çocukların dış görünüşünde (fenotipinde) etkisini gösterme oranı %100'dür. Kadınlarda görülemez.
Prof. Dr. Serap Öztürkcan, hastalığın deride balık pulunu andıran kepekler ve kurulukla seyreden bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.Hastalarda terleme olmamasının acı veren bir etki yaptığına dikkati çeken Öztürkcan, şunları kaydetti:
"Derinin yumuşamaya ihtiyacı var. Bu hastalarda su kaybı fazla olduğu için kuruluk derinin gerilmesine ve bir zırh gibi sertleşmesine neden oluyor. Mutlaka derinin beslenmesi, buharlaşmanın önlenmesi gerekiyor. Hastalık bulaşıcı değil. Kalıtım, akraba evliliği ve gen mutasyonunun etkisi olabilir."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle