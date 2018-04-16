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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
16.04.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?

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Adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayı, doğru tüketilmesi halinde mucizevi bitkilerden biri. Tüylü ve beyazımsı bir renkte olan yapraklarının kurusu çay şeklinde haşlanarak içilen adaçayı, et yemeklerine koku ve lezzet vermek için de kullanılır. Peki adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?

Yüz yıllar boyunca uzun yaşamla ilişkilendirilen adaçayı, eski medeniyetlerin de inançların sıklıkla yer alıyor. Eski Mısırlılar adaçayının doğurganlığa etkisin dikkat çeken; Yunanlılar adaçayını, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonu için içiyorlardı. Hindistan’da bitkisel şifacılar hastalarına ağız ve boğaz ağrıları ve aynı zamanda hazımsızlık şikayetleri için adaçayı verirlerdi. Peki günümüzde de farklı şekillerde tüketilen adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?

Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar ve insanlar üzerinde yapılan denemeler adaçayının ruh halini iyileştirebildiğini ve aynı zamanda hem sağlıklı yetişkinlerde, hem de Alzheimer hastalarında bilişselliği güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.
Adaçayı diş eti hastalıklarına yol açan bakterileri öldürür.

Modern bitki şifacıları adaçayını öksürük, soğuk algınlığı ve bronşit için önerirler.

Sıcak adaçayı çayı boğaz ağrılarına ve bademcik iltihabına iyi gelir.

Adaçayı aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, menopoz belirtilerine ve bunamayı yavaşlatmaya da iyi gelir.

Alman sağlık yetkilileri de geleneksel kullanıma ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak adaçayının aşırı terleme tedavisinde işe yaradığını onaylar.

Adaçayının düşük ostrojenik özelliğe sahip olması mümkündür ki bu durum, menopoza eşlik eden gece terlemelerini azaltmasını açıklar.
8 haftalık bir çalışma 1 gram taze adaçayının gece terlemelerini azaltma konusunda plasebo grubuna üstün geldiğini göstermiştir.

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

ÇAY: 1 bardak suya 1 çay kaşığı kadar adaçayı koyun ve 10 dakika bekleyin. Süzün. İçin ya da boğaz ağrısı için gargara yapın.
KAPSÜL: Günde iki defa 500 mg adaçayı yaprağı.
TENTÜR: Günde iki defa 2 ml’lik alın ya da üretici talimatlarını izleyin. 5 ml’lik tentür 1 bardak suya da eklenebilir ya da günde 3 defa gargara olarak
kullanılabilir.
ADAÇAYI GARGARASI: tuz gram kurutulmuş adaçayı yaprağını otuz gram kurutulmuş kekik yaprağıyla bir kahve öğütücüde karıştırın. Ardından bir kavanozun çeyreğine 400 gr emla sirkesiyle beraber dökün. Çalkalayın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. 14 gün bekleyin ve arada bir çalkalayın. Süzün
ve koyu bir şişeye koyun. Bu ağız gargarası boğaz ağrıları ve taze nefes için birebirdir.

 

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