Adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?
Adaçayı, doğru tüketilmesi halinde mucizevi bitkilerden biri. Tüylü ve beyazımsı bir renkte olan yapraklarının kurusu çay şeklinde haşlanarak içilen adaçayı, et yemeklerine koku ve lezzet vermek için de kullanılır. Peki adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?
Yüz yıllar boyunca uzun yaşamla ilişkilendirilen adaçayı, eski medeniyetlerin de inançların sıklıkla yer alıyor. Eski Mısırlılar adaçayının doğurganlığa etkisin dikkat çeken; Yunanlılar adaçayını, öksürük ve solunum yolu enfeksiyonu için içiyorlardı. Hindistan’da bitkisel şifacılar hastalarına ağız ve boğaz ağrıları ve aynı zamanda hazımsızlık şikayetleri için adaçayı verirlerdi. Peki günümüzde de farklı şekillerde tüketilen adaçayının faydaları neler? Adaçayı nasıl demlenir?
Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar ve insanlar üzerinde yapılan denemeler adaçayının ruh halini iyileştirebildiğini ve aynı zamanda hem sağlıklı yetişkinlerde, hem de Alzheimer hastalarında bilişselliği güçlendirdiğini ortaya koyuyor.
Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.
Adaçayı diş eti hastalıklarına yol açan bakterileri öldürür.
Modern bitki şifacıları adaçayını öksürük, soğuk algınlığı ve bronşit için önerirler.
Sıcak adaçayı çayı boğaz ağrılarına ve bademcik iltihabına iyi gelir.
Adaçayı aynı zamanda mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, menopoz belirtilerine ve bunamayı yavaşlatmaya da iyi gelir.
Alman sağlık yetkilileri de geleneksel kullanıma ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak adaçayının aşırı terleme tedavisinde işe yaradığını onaylar.
Adaçayının düşük ostrojenik özelliğe sahip olması mümkündür ki bu durum, menopoza eşlik eden gece terlemelerini azaltmasını açıklar.
8 haftalık bir çalışma 1 gram taze adaçayının gece terlemelerini azaltma konusunda plasebo grubuna üstün geldiğini göstermiştir.
ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?
ÇAY: 1 bardak suya 1 çay kaşığı kadar adaçayı koyun ve 10 dakika bekleyin. Süzün. İçin ya da boğaz ağrısı için gargara yapın.
KAPSÜL: Günde iki defa 500 mg adaçayı yaprağı.
TENTÜR: Günde iki defa 2 ml’lik alın ya da üretici talimatlarını izleyin. 5 ml’lik tentür 1 bardak suya da eklenebilir ya da günde 3 defa gargara olarak
kullanılabilir.
ADAÇAYI GARGARASI: tuz gram kurutulmuş adaçayı yaprağını otuz gram kurutulmuş kekik yaprağıyla bir kahve öğütücüde karıştırın. Ardından bir kavanozun çeyreğine 400 gr emla sirkesiyle beraber dökün. Çalkalayın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın. 14 gün bekleyin ve arada bir çalkalayın. Süzün
ve koyu bir şişeye koyun. Bu ağız gargarası boğaz ağrıları ve taze nefes için birebirdir.
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