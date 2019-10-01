Türk Kahveli Kurabiye Tarifi
Ağızda dağılan Türk kahveli bu nefis kurabiyeler; arkadaş sohbetlerinize, misafir sofralarınıza ya da küçük kaçamaklarınıza çok yakışacak!
Malzemeler:
•125 g tereyağı
•1 adet yumurta
•2 su bardağı un
•2 tatlı kaşığı kakao
•2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
•1 su bardağı pudra şekeri
•Yarım çay bardağı nişasta
•1 tatlı kaşığı kabartma tozu
•Yarım çay bardağı damla çikolata
•Yarım çay bardağı kuru yaban mersini
Tarif:
1-Tereyağı, pudra şekerini ve yumurtayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi içerisine alıp yoğurmaya başlayın.
2-Ardından kakaoyu, Türk kahvesini, nişastayı ve kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya devam edin.
3-Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayacak bir hamur elde edin.
4-Son olarak damla çikolataları ve yaban mersinini de ekleyin.
5-Hamur kıvamına gelince Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 10-15 dakika dinlendirip büyük bezelere ayırın.
6-Bir bezeyi alıp merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın.
7-Açtığınız hamurdan çay bardağı ya da ince su bardağının ağız kısmıyla yuvarlak hamurlar kesin.
8-Hamur bitene kadar bu işleme devam edin ve kestiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre 1-1-9-Fırın tepsisine dizin.
10-Hazırladığınız kurabiyelerinizi önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 20 dakika pişirin.
11-Afiyet olsun!
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