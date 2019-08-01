Şimdi Tam Zamanı: İncirli Tart
Nefis krema ve tazecik incirler ile hazırlanan bu tartı yapmanın tam zamanı!
Malzemeler:
Tart hamuru için;
•100 g oda sıcaklığında tereyağı
•100 g pudra şekeri
•200 g un
•1 adet yumurta
•Yarım paket vanilya
•¼ çay kaşığı tuz
Kreması için;
•300 ml süt
•50 g toz şeker
•3 adet yumurta sarısı
•2 yemek kaşığı nişasta
•Yarım paket vanilya
Üzeri için;
•10 adet siyah incir
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, pudra şekeri, un, yumurta, vanilya ve tuzu alıp pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurun.
2-Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
3-Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile tart kalıbından daha büyük olacak şekilde açın.
4-Ardından açtığınız hamuru tart kalıbının içine kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın.
5-Tart hamurunun tabanını çatal yardımı ile birkaç yerinden delin.
6-Tam ortasını kaplayacak şekilde yağlı kağıt serin ve üzerini kuru bakliyat ile doldurun.
7-Tart hamurunu bu şekilde önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 15 dakika pişirin. Ardından üzerindeki bakliyatları alıp yeniden sıcak fırına verin ve 15 dakika daha pişirin.
8-Pişen tart hamurunuzu fırından alın ve soğumaya bırakın.
9-Kreması için Arçelik Ankastre Ocak’ta bir sos tenceresinde sütü kısık ateşte ısıtın.
10-Yumurta sarıları, şeker ve nişastayı ayrı bir kapta Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla iyice çırpın.
11-Isıttığınız sütü de azar azar bu karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.
12-Ardından tüm karışımı yeniden Arçelik Ankastre Ocak’a alıp kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.
13-Hazırladığınız kremayı soğuması için bekletin.
14-Bu sırada taze incirleri 4 parçaya kesin.
15-Soğuyan kremayı tart kalıbının içerisine dökün.
16-Kestiğiniz incirleri de gelişigüzel tartın üzerine yerleştirin.
17-Tartınızı Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırlayacağınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
18-Afiyet olsun!
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