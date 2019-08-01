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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
01.08.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Şimdi Tam Zamanı: İncirli Tart

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Şimdi Tam Zamanı: İncirli Tart

Nefis krema ve tazecik incirler ile hazırlanan bu tartı yapmanın tam zamanı!

Malzemeler:

Tart hamuru için;

•100 g oda sıcaklığında tereyağı
•100 g pudra şekeri
•200 g un
•1 adet yumurta
•Yarım paket vanilya
•¼ çay kaşığı tuz

Kreması için;

•300 ml süt
•50 g toz şeker
•3 adet yumurta sarısı
•2 yemek kaşığı nişasta
•Yarım paket vanilya

Üzeri için;

•10 adet siyah incir

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, pudra şekeri, un, yumurta, vanilya ve tuzu alıp pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurun.
2-Hazırladığınız hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’nda yarım saat dinlendirin.
3-Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane yardımı ile tart kalıbından daha büyük olacak şekilde açın.
4-Ardından açtığınız hamuru tart kalıbının içine kenarlarını da kaplayacak şekilde yayın.
5-Tart hamurunun tabanını çatal yardımı ile birkaç yerinden delin.
6-Tam ortasını kaplayacak şekilde yağlı kağıt serin ve üzerini kuru bakliyat ile doldurun.
7-Tart hamurunu bu şekilde önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 15 dakika pişirin. Ardından üzerindeki bakliyatları alıp yeniden sıcak fırına verin ve 15 dakika daha pişirin.
8-Pişen tart hamurunuzu fırından alın ve soğumaya bırakın.
9-Kreması için Arçelik Ankastre Ocak’ta bir sos tenceresinde sütü kısık ateşte ısıtın.
10-Yumurta sarıları, şeker ve nişastayı ayrı bir kapta Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla iyice çırpın.
11-Isıttığınız sütü de azar azar bu karışıma ekleyip çırpmaya devam edin.
12-Ardından tüm karışımı yeniden Arçelik Ankastre Ocak’a alıp kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.
13-Hazırladığınız kremayı soğuması için bekletin.
14-Bu sırada taze incirleri 4 parçaya kesin.
15-Soğuyan kremayı tart kalıbının içerisine dökün.
16-Kestiğiniz incirleri de gelişigüzel tartın üzerine yerleştirin.
17-Tartınızı Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile hazırlayacağınız kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
18-Afiyet olsun!

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