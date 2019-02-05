Romantik Gül Cupcake’ler
İster sevgililer gününde ister sevgilinize hoş bir sürpriz yapmak istediğinizde… Bu cupcake’ler çok romantik!
Malzemeler:
• 2 adet yumurta
• 5 yemek kaşığı toz şeker
• Yarım su bardağı süt
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu
• 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 1,5 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• Pembe şeker hamuru
Tarif:
1-Yumurta ve toz şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde alıp krema kıvamına gelen kadar çırpın.
2-Ardından süt, zeytinyağı, vanilya özütü, portakal ve limon kabuklarını ekleyin.
3-Karışıma unu ve kabartma tozunu eleyerek azar azar koyun.
4-Hazırladığınız cupcake hamurunu muffin kağıdı koyduğunuz kalıba paylaştırın. Kalıbı tamamen doldurmamaya dikkat edin. Hamurun kabarması için pay bırakın.
5-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 20 dakika pişirin.
6-Pişen cupcake’lerinizi oda sıcaklığında dinlendirin.
7-Pembe şeker hamurunu merdane yardımıyla açın.
8-Önce cupcake üzerinde güle taban olması için bir parçaya şekil verip yerleştirin.
9-Ardından şeker hamurundan küçük parçalar kesip merdane yardımıyla açın ve cupcake üzerine gül yaprağı şekli vererek tek tek yaprakları yerleştirin.
10-Koyduğunuz her yaprağın boyutu tomurcuğa doğru gittikçe küçülmeli.
11-Bu şekilde tüm cupcake’lerin üzerine güllerini yerleştirin.
12-Pembe gül cupcake’lerinizi Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız çay ile servis edin.
13-Afiyet olsun!
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