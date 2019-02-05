Romantik Gül Cupcake’ler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriRomantik Gül Cupcake’ler
GeriTatli Romantik Gül Cupcake’ler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatli
05.02.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Romantik Gül Cupcake’ler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Romantik Gül Cupcake’ler

İster sevgililer gününde ister sevgilinize hoş bir sürpriz yapmak istediğinizde… Bu cupcake’ler çok romantik!

Malzemeler:

• 2 adet yumurta
• 5 yemek kaşığı toz şeker
• Yarım su bardağı süt
• Yarım çay bardağı zeytinyağı
• 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu
• 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
• 1 çay kaşığı vanilya özütü
• 1,5 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• Pembe şeker hamuru

Tarif:

1-Yumurta ve toz şekeri Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde alıp krema kıvamına gelen kadar çırpın.
2-Ardından süt, zeytinyağı, vanilya özütü, portakal ve limon kabuklarını ekleyin.
3-Karışıma unu ve kabartma tozunu eleyerek azar azar koyun.
4-Hazırladığınız cupcake hamurunu muffin kağıdı koyduğunuz kalıba paylaştırın. Kalıbı tamamen doldurmamaya dikkat edin. Hamurun kabarması için pay bırakın.
5-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 20 dakika pişirin.
6-Pişen cupcake’lerinizi oda sıcaklığında dinlendirin.
7-Pembe şeker hamurunu merdane yardımıyla açın.
8-Önce cupcake üzerinde güle taban olması için bir parçaya şekil verip yerleştirin.
9-Ardından şeker hamurundan küçük parçalar kesip merdane yardımıyla açın ve cupcake üzerine gül yaprağı şekli vererek tek tek yaprakları yerleştirin.
10-Koyduğunuz her yaprağın boyutu tomurcuğa doğru gittikçe küçülmeli.
11-Bu şekilde tüm cupcake’lerin üzerine güllerini yerleştirin.
12-Pembe gül cupcake’lerinizi Arçelik Gurme Çay Makinesi ile hazırladığınız çay ile servis edin.
13-Afiyet olsun!

 Sponsorlu içerik

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek Bir Çorba Gurmesi misin?

Fırında Yemek Pişirmenin Püf Noktaları

KAHVE GURUSU MUSUN?

4 Adımda Kışa Hazırlanın