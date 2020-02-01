Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:26,
Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar
Nefis makaronlar arasında muz dilimleri ve üzerine çikolata sosuyla bu mini atıştırmalıkların tadı damağınızda kalacak!
Malzemeler:
- 80 g yumurta akı
- 1 çimdik tuz
- 165 g toz şeker
- 1 çay kaşığı krem tartar
- 140 g badem unu
- 100 g pudra şekeri
Arası için;
- 2 adet muz
Üzeri için;
- Çikolata sos
Tarif:
- Yumurta aklarını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine alıp tuz ve krem tartar ile 3-4 dakika çırptın.
- Çırptıktan sonra şekeri ekleyip kademesini artırıp iyice köpük olana kadar 10 dakika yüksek devirde çırpın.
- Ayrı bir kapta badem unu ve pudra şekerini karıştırın.
- Ardından köpük haline getirdiğiniz yumurta karışımına spatula yardımıyla yavaşça yedirin.
- Hazırladığınız karışımı sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine muz dilimi genişliğinde olacak şekilde tüm hamuru sıkın.
- Önceden ısıttığınız 140 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika pişirin.
- Makaronlarınız piştikten sonra soğumaya bırakın.
- O sırada muzları kalın bir şekilde dilimleyin.
- Soğuyan bir makaronu alıp üstüne muz dilimi koyup tekrar üzerini makaronla kapatın.
- Mini atıştırmalıklarınızın üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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