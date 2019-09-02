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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatli
02.09.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Fındıklı Muffin Tarifi

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Fındıklı Muffin Tarifi

Fındıkla çikolatanın muhteşem uyumu bu muffinlerde birleşti. İşte yanında güzel bir kahveyle tüketebileceğiniz fındıklı muffin tarifi…

Malzemeler:

•3 adet yumurta
•1 çay bardağı süt
•1 çay bardağı toz şeker
•1 çay bardağı sıvı yağ
•2 çay bardağı fındık
•1 su bardağı damla çikolata
•1 çay kaşığı vanilya özütü
•1 paket kabartma tozu
•4 çay bardağı un

Çikolata sosu için:

•1 yemek kaşığı buğday nişastası
•2 yemek kaşığı kakao
•2 su bardağı süt
•3 yemek kaşığı toz şeker
•1 tatlı kaşığı tereyağı
•Yarım su bardağı bitter çikolata

Üzeri için:

•1 çay bardağı kırılmış fındık

Tarif:

1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kabına yumurta ve şekeri koyup köpürene kadar çırpın.
2-Ardından süt, sıvı yağ ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.
3-Son olarak fındık, kabartma tozu, damla çikolata ve unu da ekleyip muffin hamurunuzu elde edin.
4-Fırın kaplarınızın içerisine muffin kağıtlarınızı yerleştirin.
5-Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.
6-Muffinlerinizi önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da iyice kabarana kadar pişirin.
7-Çikolata sosu için nişasta, kakao ve toz şekeri Arçelik Ankastre Ocak’ta bir sos tenceresine alın.
8-Üzerine azar azar sütü ilave ederek orta ateşte sos kıvam alına kadar çırpıcıyla karıştırarak pişirin.
9-Kıvam alan sosa çikolata ve tereyağını ekleyerek Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
10-İçindeki çikolata tamamen eriyinceye kadar iyice karıştırın.
11-Pişen muffinleriniz biraz soğuyunca üzerine hazırladığınız çikolata sosundan gezdirin.
12-Son olarak kırılmış fındıklarınızı da sosun üzerine serpip servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!

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