Ev Yapımı Çikolatalı Kruvasan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriEv Yapımı Çikolatalı Kruvasan
GeriTatli Ev Yapımı Çikolatalı Kruvasan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatli
02.09.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Ev Yapımı Çikolatalı Kruvasan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev Yapımı Çikolatalı Kruvasan

Çıtır çıtır ağızda dağılan hamuru, içinden akan çikolatasıyla lezzet şöleni yaşatacak bu kruvasanı sevdiklerinize yapabilirsiniz.

Malzemeler:

Hamuru için;

•1 paket kuru maya
•50 g tereyağı
•3,5 su bardağı un
•1 bardak su
•Yarım tatlı kaşığı tuz
•1 tatlı kaşığı şeker

Hamurun içine;

•250 g tereyağı

İçi için;

•200 g sürülebilir çikolata

Üzeri için;

•1 adet yumurta sarısı
•Bir tutam tuz
•Sürülebilir çikolata
•Pudra şekeri

Tarif:

1-Hamuru hazırlamak için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine unun yarısı alın ve üzerine maya, tuz, şekeri ekleyin.
2-Suyu da ekleyip yoğurmaya başlayın.
3-Üzerine azar azar kalan unu da ilave ederek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yoğurmaya devam edin.
4-Ardından tereyağını ekleyip yoğurma işlemine devam edin.
5-Ele yapışmayan bir hamur elde edince üzerini streç film ile kapatıp hamuru mayalanmaya bırakın.
6-Mayalanan ve hacim olarak iki katına çıkan hamuru tezgaha alın ve uzunlamasına açın.
7-Hamurun uç kısımlarını ortada birleştirin, ardından yandaki katları da birbirinin üzerine getirin ve streç filmle sararak bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı’nda oda sıcaklığındaki 250 gramlık tereyağını bir buzdolabı poşetinin içerisine alıp her tarafı eşit olacak dikdörtgen formunda tezgahta bastırarak inceltin.
8-Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünde bekletin.
9-Buzdolabına aldığınız hamuru ertesi gün tezgaha alın ve dikdörtgen şekline getirdiğiniz tereyağının boyutlarında açın.
10-Açtığınız hamuru yarıya kesin, bir tanesinin üstüne buzlukta beklettiğiniz tereyağını yerleştirin.
11-Kalan hamuru da tereyağının üstüne kapatın.
12-Ardından hamuru merdane yardımıyla yeniden açın ve hamuru ikiye katlayın. Bu işlemi iki kez daha tekrarlayın.
13-Yeniden hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’kaldırın.
14-İki üç saat kadar buzdolabında bekleyip sıkılaşan hamuru yeniden dışarı alın.
15-Bir karış genişliğinde ve yarım santim kalınlığında uzunlamasına olacak şekilde açın.
16-Açtığınız hamurların içine çikolata koyun, rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
17-Tüm hamur için aynı işlemi tekrarlayın.
18-Üzeri için yumurta sarısını bir tutam tuzla çırpın ve kruvasanların üzerine fırça yardımıyla sürün.
19-Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10 dakika kadar pişirin.
20-Ardından fırının ısısını 180’e indirip 20 dakika daha kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.
21-Sıkma torbasının içine sürülebilir çikolatayı koyun. Pişen kruvasanların üzerini ince çizgi halinde çikolatayla süsleyin. Ardından pudra şekeri serpin.
22-Kruvasanlarınızı Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde yaptığınız leziz kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
23-Afiyet olsun!

 Sponsorlu içerik

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Mucize Lezzetler Haberleri

Sıradaki Haber
Doğru Kıvam İçin Yumurta Kaç Dakika Haşlanmalı?
Vitaminini Kaybetmeden Sebze Nasıl Haşlanır?
Avokado Nasıl Olgunlaştırılır?
İşte bu yüzden incecik