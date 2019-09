Ev Yapımı Çikolatalı Kruvasan

Malzemeler:

Hamuru için;

•1 paket kuru maya

•50 g tereyağı

•3,5 su bardağı un

•1 bardak su

•Yarım tatlı kaşığı tuz

•1 tatlı kaşığı şeker

Hamurun içine;

•250 g tereyağı

İçi için;

•200 g sürülebilir çikolata

Üzeri için;

•1 adet yumurta sarısı

•Bir tutam tuz

•Sürülebilir çikolata

•Pudra şekeri

Tarif:

1-Hamuru hazırlamak için Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine unun yarısı alın ve üzerine maya, tuz, şekeri ekleyin.

2-Suyu da ekleyip yoğurmaya başlayın.

3-Üzerine azar azar kalan unu da ilave ederek Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nde yoğurmaya devam edin.

4-Ardından tereyağını ekleyip yoğurma işlemine devam edin.

5-Ele yapışmayan bir hamur elde edince üzerini streç film ile kapatıp hamuru mayalanmaya bırakın.

6-Mayalanan ve hacim olarak iki katına çıkan hamuru tezgaha alın ve uzunlamasına açın.

7-Hamurun uç kısımlarını ortada birleştirin, ardından yandaki katları da birbirinin üzerine getirin ve streç filmle sararak bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı’nda oda sıcaklığındaki 250 gramlık tereyağını bir buzdolabı poşetinin içerisine alıp her tarafı eşit olacak dikdörtgen formunda tezgahta bastırarak inceltin.

8-Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünde bekletin.

9-Buzdolabına aldığınız hamuru ertesi gün tezgaha alın ve dikdörtgen şekline getirdiğiniz tereyağının boyutlarında açın.

10-Açtığınız hamuru yarıya kesin, bir tanesinin üstüne buzlukta beklettiğiniz tereyağını yerleştirin.

11-Kalan hamuru da tereyağının üstüne kapatın.

12-Ardından hamuru merdane yardımıyla yeniden açın ve hamuru ikiye katlayın. Bu işlemi iki kez daha tekrarlayın.

13-Yeniden hamuru streç filme sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’kaldırın.

14-İki üç saat kadar buzdolabında bekleyip sıkılaşan hamuru yeniden dışarı alın.

15-Bir karış genişliğinde ve yarım santim kalınlığında uzunlamasına olacak şekilde açın.

16-Açtığınız hamurların içine çikolata koyun, rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.

17-Tüm hamur için aynı işlemi tekrarlayın.

18-Üzeri için yumurta sarısını bir tutam tuzla çırpın ve kruvasanların üzerine fırça yardımıyla sürün.

19-Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10 dakika kadar pişirin.

20-Ardından fırının ısısını 180’e indirip 20 dakika daha kızarana kadar kontrollü olarak pişirin.

21-Sıkma torbasının içine sürülebilir çikolatayı koyun. Pişen kruvasanların üzerini ince çizgi halinde çikolatayla süsleyin. Ardından pudra şekeri serpin.

22-Kruvasanlarınızı Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’nde yaptığınız leziz kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

23-Afiyet olsun!

