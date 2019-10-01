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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sebze Yemekleri
01.10.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Kabak Çiçeği Kızartması

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Kabak Çiçeği Kızartması

Ege yöresinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kabak çiçeği. Üstelik sadece dolmasının yapıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tarifini vereceğimiz kabak çiçeği kızartmasını sıcak sıcak bekletmeden tüketmenizi şiddetle öneriyoruz!

Malzemeler:

•10 adet kabak çiçeği
•Yarım su bardağı un
•2 adet yumurta
•175 g maden suyu
•5 yemek kaşığı yoğurt
•1 diş sarımsak
•Yarım çay kaşığı tuz

Tarif:

1-Öncelikle kabak çiçeklerinin iç kısımlarındaki tohumlarını ve yapraklarını zedelemeden temizleyin.
2-Sap kısımlarını da temizleyip bol suda yıkayıp bekletin.
3-Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.
4-Yumurta sarılarını un, maden suyu ve tuzu bir kasede karıştırın.
5-Beyazlarını ise Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla çırpmaya başlayın.
6-Katı kar beyazı şekline gelene kadar çırpın.
7-Çırptığınız yumurta aklarını söndürmeden diğer karışıma ekleyip yavaşça karıştırın.
8-Kabak çiçeklerini önce una sonra bu yumurtalı karışıma bulayın.
9-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavada sıvı yağı kızdırın.
10-Kabak çiçeklerini her tarafı altın sarısı oluncaya kadar bu yağda kızartın.
11-Kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını almasını sağlayın.
12-Sarımsağı rendeleyin. Bir kasede yoğurt ve tuzla karıştırın.
13-Servis tabağına aldığınız kabak çiçeklerinin yanında yoğurtla servis yapın.
14-Afiyet olsun!

 

 

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