Kabak Çiçeği Kızartması
Ege yöresinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kabak çiçeği. Üstelik sadece dolmasının yapıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Tarifini vereceğimiz kabak çiçeği kızartmasını sıcak sıcak bekletmeden tüketmenizi şiddetle öneriyoruz!
Malzemeler:
•10 adet kabak çiçeği
•Yarım su bardağı un
•2 adet yumurta
•175 g maden suyu
•5 yemek kaşığı yoğurt
•1 diş sarımsak
•Yarım çay kaşığı tuz
Tarif:
1-Öncelikle kabak çiçeklerinin iç kısımlarındaki tohumlarını ve yapraklarını zedelemeden temizleyin.
2-Sap kısımlarını da temizleyip bol suda yıkayıp bekletin.
3-Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.
4-Yumurta sarılarını un, maden suyu ve tuzu bir kasede karıştırın.
5-Beyazlarını ise Arçelik Rose Gold Eternity Mikser yardımıyla çırpmaya başlayın.
6-Katı kar beyazı şekline gelene kadar çırpın.
7-Çırptığınız yumurta aklarını söndürmeden diğer karışıma ekleyip yavaşça karıştırın.
8-Kabak çiçeklerini önce una sonra bu yumurtalı karışıma bulayın.
9-Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tavada sıvı yağı kızdırın.
10-Kabak çiçeklerini her tarafı altın sarısı oluncaya kadar bu yağda kızartın.
11-Kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını almasını sağlayın.
12-Sarımsağı rendeleyin. Bir kasede yoğurt ve tuzla karıştırın.
13-Servis tabağına aldığınız kabak çiçeklerinin yanında yoğurtla servis yapın.
14-Afiyet olsun!
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